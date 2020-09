El BNG aporta el acta que prueba que la sentencia de la piscina llegó al Concello en octubre de 2019

La portavoz del grupo municipal del BNG de Cangas, Mercedes Giráldez, quiere aclarar la situación de confusión que se creó en el último pleno respecto a cuando llegó a conocimiento del Concello de Cangas la sentencia definitiva respecto a la contratación de la piscina municipal. El PP y el alcalde aseguraban que se había producido en 2017 y el BNG que en 2019. PP y regidor local hacían mención a la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda. En marzo de 2017 llegó al Concello la decisión, en la que se aseguraba que la mesa de contratación no respetó una regla esencial del procedimiento, la relativa a la valoración de los criterios subjetivos., por lo que quedaba anulada la licitación. Fue la empresa Eulen la que llevó este concurso al citado tribunal, denunciando vicios en la adjudicación. Después, esta decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales fue recurrida al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que resolvió definitivamente en 2019. Ayer, Mercedes Giráldez aportaba el dato definitivo: la propuesta de la Alcaldía dando cuenta de la sentencia del TSXG de fecha de 31.05. 2019. Así que tenía razón la portavoz del BNG, la sentencia llegó al Concello poco antes de que se pusiera fin al mandato.

En este sentido, Mercedes Giráldez manifiesta que "las mentiras tiene las patas cortas. El alcalde no se entera o pretendió en el pleno esquivar la responsabilidad. Esta sentencia se llevó a la junta de gobierno del 14 de octubre del pasado año, con el nuevo gobierno ya formado. Afirma Mercedes Giráldez que, desde entonces, el gobierno no hizo nada para arreglar la situación. Dicen que tiene estudios, pero no los mostraron".

Giráldez confía en que el gobierno local se ponga las pilas y busque una solución, porque con acciones y/o omisiones y mentiras para esquivar su responsabilidad no se arreglan los problemas. Afirma la portavoz nacionalista que su grupo tiene la mano tendida como siempre para ayudar, pero no para callar y tapar. "Estamos siempre dispuestos a trabajar y a colaborar para conseguir solucionar los problemas y necesidades de los vecinos, como demostramos a lo largo de año y cuatro meses. En este último pleno aportamos una solución para desatacar la moción del PP sobre el paseo entre O Hío y Aldán y que Avante! enmendó. Aportamos soluciones as que se agarraron. Fuimos nosotros, no el alcalde ni Mariano Abalo. Seguiremos en esa línea, pero sin caer enlas provocaciones, mentiras e intento de ningunear el BNG".