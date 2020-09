Moaña mantiene la feria medieval con el programa cultural pero elimina el mercado

La previsión de lluvia para el próximo fin de semana ha llevado al Concello de Moaña y a la Asociación Moaña Antiqua a cambios en la quinta edición de la feria medieval "Moaña Antiqua", que solo tendrá programación cultural, elimina los puestos de mercado "debido al mal tiempo" y reduce los días de celebración, de tres a dos, por lo que será viernes y sábado 2 y 3 de octubre. Así lo anunció ayer la concejala de Promoción Económica, Coral Ríos, en la presentación del certamen, acompañada por la alcaldesa, Leticia Santos; José Manuel González Pérez, de "Moaña Antiqua" y el investigador local, Manuel Uxío García, entre otros ediles y de la asociación.

Coral Ríos asegura que con lluvia no tenía sentido mantener los puestos de la feria, pero haciendo gala del compromiso del Concello con la cultura, por la pandemia del Covid, se mantiene la programación cultural que se desarrollará en la carpa que cubre el atrio de San Martiño, con entrada libre hasta completar el aforo de 200 personas. Señala que además estaba programado un acontecimiento importante para el sábado, con el que no se puede fallar, como es el 140 aniversario de la Banda de Música Airiños do Morrazo "que lleva ensayando todo el verano y esperando por esta fecha y en honor a ellos y estos 140 años de historia, debemos este esfuerzo por la cultura y por la banda".

El programa de "Moaña Antiqua" se abre el viernes, a las 20:45 horas, a cargo de Sergio Pazos y su monólogo de humor "Afiando con humor". A las 22:00 horas hay un concierto de "Fanfarria Taquikardia". El sábado 3, a las 18:15 horas, el investigador local Manuel Uxío García, ofrece la charla sobre "Orixe e desenvolvemento da parroquia histórica de Moaña", en el patio de la Escola de Música,en donde hay abierta una exposición permanente del autor. A las 19:15 actuará la Moañesa de Música e Danza, a través del programa Pontegal de la Diputación y a las 21:00 es el concierto de la Banda, que será "peculiar", dice la concejala, con la mitad de los integrantes en el palco y la otra mitad abajo para cumplir con el procotolo de seguridad del Covid.

Con respecto a esta seguridad, indica que trabajan con una productora que se encarga del protocolo, de la entrada y salida de la carpa, y que no se cansará de dar las gracias a estas empresas, con las que han colaborado a lo largo del verano en la organización de eventos "porque lo hacen estupendamente. Dentro de la dureza nueva del Covid, descubrimos que están ahí y que hay que englobarlas dentro de la cultura". También destaca la labor de Protección Civil de Moaña "que es un pilar fundamental en los eventos culturales y deportivos en la villa".

Señala que "está todo ultramedido, con sillas. Vamos a garantizar la seguridad tanto con la productora como con Protección Civil" e invita a todos los que quieran ir, que acudan "tranquilos y seguros. Los que tengan miedo que se queden en casa, pero el miedo paraliza, hay que tener respeto, control, pero miedo no porque la vida sigue. Por mi parte quiero seguir organizando eventos culturales, dan el doble de trabajo y las taquicardias las tengo yo porque mi corazón va a cien, pero se lo debo a Moaña , al pueblo y a la cultura que no debe cancelarse".

José Manuel González Pérez, de "Moaña Antiqua", asegura que la suspensión de la parte del mercado de la feria es un problema meteorológico que le "parte el alma", pero explica que "si a los artesanos no les garantizamos que suba un público suficiente y puedan tener un determinado número de ventas, no tiene sentido montar un mercado". Por su parte, la alcaldesa, Leticia Santos, dice que lo más fácil a nivel de organización para el Concello, hubiera sido suspender todo, califica de "difícil" la decisión que se tuvo que adoptar -por culpa del tiempo, insiste- "pero otros, a lo mejor, en otra posición y sin este compromiso con la cultura, hubieran optado por suspender todo". Lamenta que no puedan asistir los artesanos vendiendo en sus puestos, que es algo que enriquece la fiesta, "pero si ya pasan mala situación y se les hace venir gastando, para luego no garantizar una afluencia de público, sería injusto. Es menos popular, pero se toma la decisión".