Denuncian "piratería hacker" de gente que reserva silla y no va

La concejala de Promoción Económica, Coral Ríos, confirma que la entrada a la carpa en la feria Moaña Antiqua, será libre hasta completar el aforo. Explica que se adopta esta medida porque tal y como les trasladaron dos productoras y por la experiencia propia en el municipio, hay una "piratería hacker organizada impresionante" que se dedica a reservar las entradas y luego no ir. En cada evento, un 40% de personas que reservaban y no iban. La productora que se encarga de Moaña Antiqua, Mada Produccións, es la misma que se encargó de las fiestas de Santiago y en cada concierto que hacían, faltaba el 40% de la gente. Ríos admite que en el concierto de Ses les faltó un 20% de gente, aunque ya dijeron desde el Concello que dejarían entrar a la gente que estuviera "pero no puedes decirle a la gente, vente si quedan asientos libres, cuando no los hay. Me parece grave".

Con la experiencia del verano lo que mejor funciona, dice, es la entrada libre hasta completar el aforo, cuando se llena ya no se deja entrar a nadie. Explica que pasó así con las proyecciones del cine y la gente quedaba por los alrededores pero muy prudente: "A la gente si le dejas ir hasta completar el aforo ,va la gente que quiere".

La edil, sin embargo, asegura que no entiende que ni los que odian internet o instagram ni los que defienden la anticultura se hayan inventado esta estrategia de boicot "extraordinaria". Dice que pasó con los actos culturales "aquí, en Pontevedra, en Santiago...A lo mejor es alguien de Murcia o Baleareas, entran en las páginas, entran , reservan y después no van al acto. Se me cae el alma a los pies ver espacios libres cuando hay gente que se muere por ir."

La alcaldesa asegura que quizás el problema esté en que la entrada es gratuita y le parece grave que se haga este boicot por el esfuerzo presupuestario que hace la administración por subvencionar la cultura: "Que una persona reserve y no vaya, es grave, puede ser un caso puntual pero no que le ocurra al 40%".