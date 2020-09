88 anos sendo o poeta do mar

Con 88 años que cumple hoy, "el poeta do mar", Bernardino Graña es hoy el "marinero en tierra" de Rafael Alberti. Amarrado a una residencia de Panxón, aún puede contemplar el mar desde una segura ventana y las muchas medidas anticovid. Su fiel amigo, Camilo Camaño tiene un recuerdo en su onomástica en medio de la marea de pandemia.

Hoxe domingo, día 27 de setembro, cumpre 88 anos o poeta do Mar e do amar, Bernardino Graña. Durante moitos setembros, co Carballal de Coiro enchido de albricias, A Mangallona vestíase de tiros largos para celebar a efeméride e homenaxear ao poeta de nós, do Mar, do amor, do Tío Emilio, do amigo que tantas noites evitou grises soidades, que tantos días nos agasallou con infinidas recitacións e sutil verbo, con quen tantas xornadas compartimos mesa e mantel...

Hoxe, non podemos máis que achegarlle cariños virtuais, pois a súa estadía na residencia Estela Maris, en Panxón, e a situacion derivada da pandemia que estamos a vivir, fan imposible toda celebración física.

Parabéns ao prolífico creador leterario de obras tan senlleiras como: "Profecía do Mar", " Himno verde", "Se o noso amor e os proceso..." "Find do mundo", "Rata linda de Compostela" , "O gaiteiro e o rato Pérez," "Ardentía" , "Vibre mil pesos crime.", "Proto evanxeo do neto de Herodes", "Planeta de estor tolos", "Con Franco nun armario," "Xan Guindán, mensaxeiro", "Luz de novembro" , "O menos mariñeiro", Sen sombra e sen amor".

Nos albores dos anos oitenta, en meiga noite a carón do Boubou e, onde ondea hoxe a bandeira da República de Mangallona, compañía e logo recitaba o poema "Acende a tanta Camaño", que publicaría no poemario de "Cántigas de amor, de agimo e de escarnio" no ano 2008. Desexos de motios outonos, moitos contestes de setembros mais para noso amigo, irmán, poeta Berna...