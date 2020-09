El teatro llega con miel a Cangas

El Auditorio de Cangas vuelve a abrir su patio de butacas para una función de teatro, aunque marcado por el aforo limitado por el covid, pero los cangueses podrán volver a sentarse frente a un escenario que sube el telón para mostrar a Ibuprofeno Teatro. Será hoy, a las 21:00 horas, con la última producción de esta compañía "O mel non caduca", una tragicomedia dirigida por Santiago Cortegoso, a la que dan vida Marián Bañobre y Avelino González, y que está creada a partir del universo de las abejas y de la miel.

"A mel non caduca" es un espectáculo alrededor de la obsolencia programada, de la relación del ser humano con los objetos y de la degradación del planeta por culpa de la perversa logística capitalista. "É unha obra para emocionar e concienciar e tamén para rir e emocionar, 'hai moita ironía e moito humor no espectáculo, un humor reflexivo e crítico, por veces surrealistas e moi relacionado co universo do clown. Rímonos principalmente de nós mesmos e cuestionámonos como puidemos, como sociedade, ter chegado até aquí", afirma Santiago Cortegoso.

El montaje narra dos tramas. Por un lado, dos científicos/apicultores, en 2173, llevan ca bo sofisticados y absurdos experimentos, en un contexto de futuro distópico en el que el planeta está arrasado. Tratan de crear sintéticamente una abeja a partir del último tarro de miel que se conserva en la historia. Construyen un árbol en su laboratorio para tratar de recuperar los ciclos naturales, que se perdieron hace tiempo.

Por otro lado, está la trama de dos hermanos que vuelven a la casa familiar en la aldea por la muerte de su madre. El conflicto aflora cuando deben gestionar las pertenencias familiares. El hermano más veterano opta por venderlo todo. La hermana, más joven, entra en una crisis vital porque se debate entre su acomodada vida en una ciudad y la nostalgia que le produce volver a entrar en contacto con los objetos y los recuerdos que marcan su historia vital.

Los dos tramas se complementan con otros textos (monólogos y diálogos), con escenas gestuales y de movimiento escénico.