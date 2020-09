Desbrozado el parque de Pedroso, en As Barxas

| El Concello de Moaña procedió finalmente al desbroce de vegetación que invadía las escaleras del parque de Pedroso o Monte do Carrechal, cuya situación provocaba las quejas de los vecinos de Sabaceda, que lsa suelen utilizar para acudir al centro urbano. El desbroce finalmente se realizó con desbrozadora manual y no hacía falta ni tractor ni brazo como alegó el edil de Medio Ambiente para no haberse acometido antes.