La comisión de Santa Ifigenia organiza el domingo una degustación de sidra

No pudo ser el pasado fin de semana, pero será este. La comisión de fiestas de Santa Ifigenia organizará mañana una degustación de sidra en la pista deportiva de Banda do Río. La venta de esta bebida artesanal es una de las señas de identidad de la popular fiesta de Bueu y habitualmente atrae a numerosos vecinos y visitantes.

En esta ocasión no se podrá celebrar en el entorno del pazo de Santa Cruz, sino que será en la pista de Banda do Río y bajo estrictas medidas de seguridad. Desde la comisión explican que el aforo estará controlado, será obligatorio desinfectarse las manos y el uso de la mascarilla si no se está consumiendo. La degustación comenzará a partir de las 12.00 horas y estará amenizada por un conjunto musical. La comisión se planteó celebrarla ya el pasado fin de semana, pero la autorización no llegó a tiempo para que los cosecheros tuviesen lista la sidra.