Bueu tramita una modificación presupuestaria de 34.000 euros por gastos provocados por el Covid

La Concellería de Facenda presentará al próximo pleno una propuesta de modificación presupuestaria que asciende a 34.000 euros, un trámite que está ligado a los gastos extraordinarios generados por la pandemia del coronavirus. El asunto se presentará en la comisión informativa de Facenda e Especial de Contas, que se reunirá el lunes para su dictamen.

La transferencia de crédito tiene como objetivo dar cobertura económica a los gastos realizados durante el verano con motivo del Covid-19, que obligaron al gobierno local a contratar a más personal para los servicios de limpieza y a la compra de material específico. El edil de Facenda y vicealcalde, Julio Villanueva, explica que para costear estos gastos se usarán los fondos no dispuestos de la Festa do Polbo, que no llegó a celebrar, así como del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que todavía no se ha llegado a licitar.

La mayoría de esos 34.000 euros se destinaron a aspectos relacionados con la gestión de la pandemia, aunque hubo una pequeña parte que se empleó para la adquisición de vestuario para la Policía Local. "La transferencia es perfectamente legal, pero como se produce entre partidas de distintos capítulos presupuestarios desde Intervención entienden que es necesario aprobar en el pleno una transferencia de crédito", explica Julio Villanueva.

Los presupuestos municipales se aprobaron definitivamente en el mes de agosto y en aquel momento desde el PP ya criticaron que se mantuviesen partidas como la de la Festa do Polbo, cuando ya se había anunciado que no se podría celebrar, en lugar de destinarlos a aspectos relacionados con la pandemia del coronavirus.

El pleno ordinario del mes de octubre está previsto para el 5 de octubre, de nuevo en el Centro Social do Mar y con el horario habitual de las 20.00 horas después del periodo estival. En el orden del día también figurará la aprobación de los festivos locales para el año 2021, que volverán a ser el 16 de julio y el 11 de noviembre, festividades de la Virgen del Carmen y San Martiño respectivamente. La primera fecha coincidirá en viernes y la segunda en jueves. La festividad de San Martiño de este año se celebrará en apenas un mes y desde la Concellería de Cultura admiten que al igual que el resto de celebraciones estará condicionada por la pandemia del coronavirus. "Se seguirá el modelo de organizar actividades para todos los públicos, pero con aforos limitados y de manera segura", subrayan.

Uno de los eventos clásicos de estas fiestas es la carrera pedestre por el centro del municipio que organiza el Club Corredoiras, una prueba que ya está confirmado que en esta ocasión no se podrá organizar.