La CUT se manifesta en Cangas ante la paralización de los servicios públicos

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó ayer una manifestación delante de las oficinas del Inem de Cangas donde los asistentes manifestaron su quejas ante una administración que consideran que está paralizada. El lema era "Non ao confinamento dos servicios públicos".

La CUT recuerda que fue durante el confinamiento cuando el Gobierno de España decidió aplicar medidas que decían revolucionarias y salvadoras para los trabajadores, "medidas que exigían mucha burocracia". Apunta esta central sindical que "la administración tenía abundante trabajo, y allá fue la clase trabajadora a pedir la limosna que nos daban; pero la administración estaba teletrabajando, el SEPE no contesta, la Inspección de Trabajo , cuando más debería de trabajar por el riesgo que corríamos no contesta, la Seguridad Social no contesta, el Sergas no puede contestar , la administración de justicia no contesta... y así, nos quedamos desamparados y sin servicios públicos". El sindicato afirma que tras el confinamiento, los servicios públicos siguen confinados, mientras la clase trabajadora es amontonada en los medios de transporte, en las fábricas, en los centros de estudio y donde haga falta. "Vamos a una oficina y no nos atienden y precisamos tener internet, certificado digital y un máster de comunicación para llegar a cualquier derecho. Nos tratan como apestados y nos atienden voces grabadas y metálicas".