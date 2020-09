Los centros de salud dan citas telefónicas con una semana de espera y los médicos están saturados

Entre dos áreas sanitarias muy afectadas por el Covid, Vigo por un lado, a la que pertenecen Cangas y Moaña; y Pontevedra, la más perjudicada, por el otro, a la que pertenece Bueu; la comarca de O Morrazo sigue aguantando en cuanto a contagios del virus y se mantiene, por el momento sin entrar en esa lista de poblaciones con restricciones y medidas especiales para frenar el avance de la pandemia, como están Marín y Vilaboa, los dos municipios limítrofes. En la comarca, al menos hasta ayer, hay una treintena de casos positivos. Sin embargo, los centros de salud de O Morrazo siguen desbordados de trabajo y con la misma dinámica de priorizar las citas telefónicas a las presenciales para no saturar los aforos, algo que, sin embargo, sigue levantando las quejas de las plataformas vecinales por la sanidad: A Voz da Sanidade de Cangas y la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña. Ambas han convocado concentraciones, en Cangas, hoy ante el centro de salud a mediodía y en Moaña, el sábado día 3, ante la Casa del Mar, para reclamar esa asistencia presencial y que se ponga fin a las esperas en la calle.

Sobre la situación de casos positivos de Covid, el jefe de servicio del centro de salud de Cangas, Benigno Villoch, asegura que a día de ayer había 10 y que de estos, uno se trata de una persona desplazada y los otros dos ya reciben el alta, por lo que quedarían 7, de los cuales dos están sin síntomas. Villoch asegura que a partir del sábado y si no se dan más positivos quedaría en 5 casos. Se trata de personas con un perfil de entre 25 y 40 años. Se está a la espera también de lo que ocurra con el curso escolar y si esa poca incidencia del virus se mantiene o no. Por el momento en la relación que ayer remitió el Sergas con positivos en centros educativos, ninguno tiene casos ni aulas cerradas. En el área de Vigo hay 34 casos y 20 aulas cerradas y en la de Pontevedra 37 y 11, respectivamente. En Bueu sí se sabe que hay un menor de unos 13 años que dio positivo.

En cuanto a las citas telefónicas, Villoch reconoce que se están dando con una espera de 7-8 días, aunque asegura que si el paciente precisa de una atención más urgente, se están forzando citas en la agenda del día de cada médico. En su caso ayer, fueron 21 citas forzadas de una agenda de 29. Suele haber de 10 a 20 citas forzadas aparte de las llamadas de gente pidiendo los resultados de las PCR. En el caso del centro de salud de Cangas sus 10 médicos de mañana y 4 de tarde atienden a 30 pacientes idarios, de los cuales 10-11 son presenciales y el resto telefónico y a mayores esas citas que se fuerzan entre 10 y 20.

Reconoce que por este tipo de citas forzadas, los médicos del centro de salud están viendo una media de 10-20 pacientes a mayores de los que tienen en agenda, que suponen una media diaria de 30. Además de esto atienden también una media de 45-55 llamadas telefónicas de pacientes, a lo que hay que añadir la actividad de analíticas que ya se reinició a finales de junio, con unas 60 asistencias diarias; y la de electros, que se retomó en agosto.

Si no se retoman más citas presenciales es por un problema en el control de aforo del centro de salud, dice el jefe de servicio, sobre todo en dos puntos. Por un lado a primera hora de la mañana con las analíticas, que reúnen a 60-70 personas a las que hay que controlar la entrada para evitar que se junten en la sala de espera. De ahí que tengan que esperar en el exterior del centro de salud y se vean esas colas a esta hora del día. También reconoce que en el centro de salud tienen hora y media para realizar las analíticas, por lo que la espera tampoco es mucha. Otro punto de problema de aforo está en el trabajo sin demanda en las urgencias. La sala de espera tiene una capacidad de aforo para un máximo de dos personas y "no podemos permitir que entren ocho". Por esta razón están tramitando con la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo, que se ha visto algo truncada por el cambio de gerente, el cierre de un lateral del edificio, con una cristalera que de luz y no haya sensación de agobio, para que las personas que están esperando fuera puedan estar protegidas de las inclemencias del tiempo. No hay que olvidar que Cangas sigue recibiendo las urgencias del PAC de Moaña, que desde el confinamiento permanece cerrado al no reunir la Casa del Mar las condiciones para el covid. Entiende que la reclamación en Moaña para volver a recuperar las urgencias supone un "riesgo inasumible" porque no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores sanitarios ni de los pacientes.

Benigno Villoch asegura que la situación de la pandemia no permite hacer cosas que antes se hacían, como que no se pueda volver a las consultas presenciales al 100% porque se metería en una sala de espera a más personas de lo aconsejado.

En Moaña

En el caso del centro de salud de Moaña, las citas presenciales son unas 8 diarias, a las ue se unen otras 8 de las denominadas sobredemandas (urgencias del día) y 16 telefónicas, pero actualmente se están forzando muchas más telefónicas, dependiendo del día (los lunes es el que más con unas) y muchas por las PCR y los médicos acaban atendiendo a 40 pacientes al día.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, reprocha que sigan las citas telefónicas porque asegura que aumentan las listas de espera: "Primero te atienden por teléfono y casi siempre tienen que verte en consulta presencial por lo que la orden del Sergas de dar las citas telefónicas aumenta las listas de espera".