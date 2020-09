Solo 4 de los 22 aspirantes a técnico de urbanismo en Bueu pasan el primer test

Solamente cuatro de los 22 aspirantes a cubrir la plaza de técnico de administración general dentro del departamento de Urbanismo del Concello de Bueu superaron la primera de las pruebas selectivas, de carácter eliminatorio, celebrada ayer en la sala multiusos del Centro Social do Mar en medio de unas estrictas medidas de seguridad. La convocatoria contaba con 22 personas inscritas si bien finalmente fueron solo nueve las que se presentaron a realizar el examen con 50 preguntas tipo test y otras cinco cuestiones abiertas. De entre las presentadas cinco no pasaron la nota de corte y solo lo hicieron cuatro.

La normativa concede ahora dos días hábiles (hoy y el lunes) para la presentación de reclamaciones y, una vez solventado este trámite, será el momento de convocar a los aprobados a la segunda de las pruebas, consistente en la lectura pública de un cuestionario con cinco preguntas teóricas. La persona que obtenga una mayor puntuación será la que se haga con la plaza de técnico en el consistorio buenense.

La previsión que maneja el gobierno local de Bueu es que la persona elegida pueda incorporarse al trabajo municipal en la tercera semana de octubre, siempre y cuando no surjan dificultades en toda la tramitación. Esto permitirá reforzar el personal de Urbanismo, un departamento que en varias ocasiones ya ha puesto de manifiesto la elevada carga de trabajo que asume. "La contratación de este nuevo técnico nos permitirá dar un salto de calidad en el departamento. Desde la aprobación del Plan Xeral hay mucho movimiento en cuestiones de licencias de obra, consultas, etcétera, y ahora no mismo no somos muy ágiles", reconoce el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva.

"La incorporación de este funcionario con dedicación completa se notará en la tramitación de un montón de expedientes que o bien están iniciados o bien están amontonados a la espera de poder abordarlos", señala, antes de añadir que "en el departamento estamos ya con un nivel de agotamiento bastante grande", apunta el edil. Aunque en los últimos meses Urbanismo ha sacado adelante numerosas licencias, lo cierto es que aún tiene retos importantes por cumplir de cara al futuro, como las dos licencias de edificios en la manzana Massó y en As Lagoas, y la futura ampliación del polígono industrial de Castiñeiras.