Cangas es el concello que más aporta al plan de transporte metropolitano con casi 103.000 euros

Sin la presencia de representantes de los concellos de Cangas y de Fornelos, la Xunta de Galicia y los otros diez concellos del Área del Transporte Metropolitana aprobaron la prórroga del plan de transporte. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), justificó su ausencia porque su agenda le impidió estar presente en la reunión y aprovechó para ratificar su desacuerdo con la cantidad de dinero que el Concello de Cangas tiene que aportar al convenio. Para 2021, la estimación se basa en la liquidación realizada en 2018, que es la última. Cangas sigue siendo el Concello del área que más dinero aporta para el transporte metropolitano y su alcalde mantiene que todavía no hubo nadie en la Xunta de Galicia que le explicara el motivo,de ahí que tampoco le importara demasiado no estar presente ayer en la comisión de seguimiento que presidió en Vigo la consellería de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez. Sí asistió la representante de Moaña, la concejala y primer teniente de alcalde, Marta Freire, que, al igual que el representante de Redondela, puso en duda el procedimiento de aprobación de la prórroga, ya que consideraba que al tratarse de un convenio que fue aprobado por acuerdo plenario de los distintos concellos, la prórroga también debería ser aprobada siguiendo el mismo procedimiento. Desde Redondela se solicitó que la asesoría jurídica informase sobre esta cuestión. Marta Freire mantuvo que los concellos siguen asumiendo competencias que no son las suyas y que el servicio debería ser asumido enteramente por la Xunta de Galicia.

La conselleira Ethel Vázquez manifestó que la mencionada prórroga supondrá para el año 2021 una inversión de casi 1,5 millones de euros, de los que la Xunta aportará 1,2 millones. Baiona tendrá que aportar 34.794,64 euros; Cangas, 102.622,68 euros; Fornelos de Montes, 337,19 euros; Moaña, 19.971,14 euros; Mos, 4.431,32 euros; Nigrán, 51.159,60 euros; O Porriño, 15,861,72 euros; Pazos de Borbén, 313,48 euros; Redondela, 22.097,81 euros; Salceda de Caselas, 5.445,39 euros; Salvaterra de Miño, 8.614,19 euros y Soutomaior, 150.000 euros.

La Consellería de Infraestructuras trata de explicar las razones por las que Cangas es el concello que más aporta al área de transporte metropolitano, con gran diferencia. Afirma que cuando José Enrique Sotelo (PP) gobernaba Cangas, se opuso a que el precio del billete fuese de 1,80 euros. Después de varias negociaciones se fijó el precio del billete en 1,30 euros. Según esta versión, la Xunta de Galicia se vio obligada a aportar más, igual que el Concello de Cangas.

La incidencia del Covid-19 en el transporte metropolitano es grande. Los datos hablan de una fuerte reducción de la movilidad de la población, de forma especialmente intensa durante los meses en los que duró el estado de alarma declarado en 2020. A partir del mes de marzo se aprecian los efectos de la pandemia, y la declaración de estado de alarma. La movilidad se sitúa en ese mes en un 58% de lo alcanzado en el mismo mes del año 2019. Este descenso se acelera de forma más abrupta en los meses de abril y mayo, en los que, respectivamente, se alcanza el 6% y el 13% de la de los mismos meses del año anterior. Los datos indican que a partir de junio comenzó una recuperación significativa que permite situar la movilidad ya en el entorno del 50% respecto a junio del año anterior, consiguiendo un 66% en el mes de julio.

La Comisión de Seguimiento del Plan de Transporte Metropolitano celebrada ayer en Vigo no hizo otra cosa que ratificar la autorización del Consello de la Xunta de la prórroga del citado plan, que tuvo lugar el asado día 10 de septiembre. Según los datos que maneja la Consellería de Infraestructuras 86.000 vecinos se ahorraron 7 millones de euros en sus desplazamientos por los doce concellos del área.