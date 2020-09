El Concello de Cangas ofrece ayudas para comprar libros de texto y material escolar

El gobierno bipartito de Cangas aprobó ayer, a instancias de la concejala de Servizos Sociais e Igualdade, Victoria Portas, las bases y convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar complementario para el curso que ahora comienza y que deberá ser comprado, exclusivamente, en el comercio local. Pueden ser beneficiarias las familias del alumnado de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria empadronado en el municipio y escolarizado en centros públicos o concertados de Cangas. El plazo para solicitarlas comenzará el 1 de octubre y finalizará el día 16.

Las ayudas tienen como finalidad apoyar a las unidades familiares que, por insuficiencia de recursos económicos, no pueden afrontar totalmente el gasto que supone las compras necesarias para el curso escolar. El material incluido es todo el necesario para el desarrollo del curso académico en función de las obligaciones de cada centro y sus técnicas de aprendizaje (mandilón, chándal, zapatillas de deportivas, material informático no inventariable, papelería no reutilizable o manualidades, mochila, uniforme o mascarillas, entre otros. Queda excluido expresamente el material escolar y los libros de texto que sean subvencionados o cedidos por otras administraciones.

Las ayudas no pueden ser superiores a los gastos subvencionables, y la cuantía máxima será de 100 euros para cada alumna/o de educación infantil y de 80 euros para los de primaria y secundaria obligatoria. Las familias que pueden acogerse no podrán superar los ingresos fijados, que van desde los 9.681 euros anuales en los casos de dos miembros y suben proporcionalmente con el número de miembros, hasta 15.489 euros si son seis. La presentación de solicitudes debe hacerse a través del Rexistro del Concello o, preferentemente, en el Centro Municipal de Benestar Social (rúa Andalucía, 3). Una comisión municipal se encargará de valorarlas y proponer la concesión o denegación de las ayudas.