Teatro, cine y música, las tres "patas" del Auditorio de Cangas frente a la pandemia

La cultura sirve de barricada frente a la pandemia y el Concello de Cangas no esquiva esa responsabilidad. Lo recalcó ayer el alcalde, Xosé Manuel Pazos, al presentar la programación de otoño del Auditorio municipal, que se abre esta noche (21.00 horas) con el concierto de La Penúltima Sabinera, que rinde tributo a Joaquín Sabina, y tendrá continuidad los próximos fines de semana con varias representaciones teatrales ("O mel non caduca", de Ibuprofeno; "Microspectiva dun marica millennial, de Incendiaria; "In memoriam: Federico García Lorca 1888-1936) o "A conquista da escola de Madhubal", de Teatro do Atlántico), media docena de proyecciones del Cine Club Cangas en versión original subtitulada (entre ellas "A vida invisible de Eurídice Gusmâo", "A illa das mentiras" o "Las cinéphilas"), tres nuevos pases de "María Solinha" y conciertos de los televisivos Abmiran Quartet y de la banda de música Belas Artes. El documental "Manuel Arís no cinema da emigración", de Xan Leira, la gala de Erreguete para celebrar los 100 números de la Revista Galega de Teatro y los espectáculos "Xan Perillán e a maleta máxica", de Monicreques de Kukas (gratuito) y "Quen dixo medo?", de Carlos Blanco y Oswaldo Digon completan la programación otoñal del Auditorio, hasta final de año.

Cantidad, calidad y variedad definen el cartel para los tres próximos meses, coinciden en señalar el alcalde, el director del Auditorio Juanjo Pérez, y el director del Centro Dramático Galego, Fran Núñez, que participaron en el acto de presentación celebrado en el Concello y que contó también con la presencia de Xulio Mariño, presidente del Cine Club; Vanesa Sotelo, coautora y directora de la obra de Incendiaria, y Davide González, artífice la idea y único actor en el espectáculo que iba a estrenarse en Cangas en primavera y que la pandemia y el estado de alarma obligaron a posponer hasta ahora.

Todas las actividades programadas por el Concello respetarán, con creces, las medidas de seguridad frente a la covid-19. La ley permite cubrir el 75% del aforo, pero los responsables municipales van más allá para establecerlo en el 50%. De este modo, las butacas inhabilitadas se alternarán con las que siguen a disposición del público para que no haya contacto entre los asistentes. También se exigirá el uso de mascarilla y se establecerá un circuito de entrada y salida para facilitar el tránsito.

Xosé Manuel Pazos abundó en que el confinamiento obligó a suspender actos culturales, pero no a borrarlos de la programación municipal, que le ha reservado otras fechas. La representación de "A defensa da vila" o la celebración de la "Mostra do posible" siguen en cartel y el Concello no renuncia a ellos. Juan José Pérez también abundó en esa idea y destacó que la crisis del coronavirus afectó a la programación habitual del Auditorio, aunque los vecinos lo paliaron con proyecciones espontáneas de vídeo sobre su fachada.