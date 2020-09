Moaña espera un decreto que le permita invertir 400.000 euros del remanente

Después del fracaso del decreto sobre el uso de los ahorros municipales, el Gobierno central ha anunciado una nueva medida que permitirá acometer las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) que cada año se permite a los ayuntamientos con cargo a los remanentes de tesorería positivos. Moaña siempre utiliza estos fondos para inversiones como la mejora de la eficiencia energética o las que actualmente están en marcha para atajar las fugas de agua en el abastecimiento o para reformar el paseo marítimo de A Xunqueira. El concejal de Facenda, Aldán Santamarina, espera que finalmente se apruebe este decreto "que nos permitiría estudiar inversiones por un importe de unos 400.000 euros".

Hasta la fecha el Gobierno central apenas les dejó utilizar un 20% del remanente positivo de tesorería del ejercicio 2019 en medidas para afrontar la pandemia de Covid-19, así como otro 7% en la adquisición de vehículos municipales eléctricos.

El decreto tumbado en el Congreso a comienzos de mes incluía esta medida, por eso el gobierno moañés espera ahora por que se apruebe otro sin el polémico uso de los ahorros municipales por parte del Gobierno central. Si se mantiene la redacción del anterior, se permitiría a Moaña extender hasta 2021 las obras con cargo al remanente de 2019, que en estos momentos deben estar listas antes del próximo 31 de diciembre. La obra más compleja en marcha, la del paseo de madera de A Xunqueira, podría verse beneficiada por este aumento en los plazos. De hecho, tuvo que arrancar en pleno verano para concluir en el tiempo previsto.

De todas formas, el concejal de Facenda explica que el bipartito espera que los trabajos en A Xunqueira estén listos antes de que finalice el año en el plazo previsto.

Por otro lado, dentro de la rectificación del Ministerio de Hacienda se contempla anular la regla de gasto reformando de forma parcial la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por Cristóbal Montoro durante el anterior gobierno del PP.

Desde el gobierno moañés, Aldán Santamarina explica que a la gestión del bipartito no le supone una gran cambio esta medida. "Nos permitiría incrementar el presupuesto de 2021, pero no tiene sentido porque necesitamos cuadrar los ingresos y no tenemos de dónde sacar más recursos". Santamarina sentencia, en este sentido, que los presupuestos de 2021 serán similares a los del presente ejercicio. Incluso podrían caer un poco en función de las transferencias del Estado en plena crisis con caída de la recaudación.