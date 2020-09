El rodaje "épico" de "Ons" se estrena en festivales en noviembre y en cines en 2021

El Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FICBueu) llega a su ecuador y ayer contó la visita del director Alfonso Zarauza, invitado por la organización para presentar un avance de su última película, "Ons". Tal como el título indica fue rodada en la isla bueuesa durante el pasado otoño y en el acto de ayer el cineasta avanzó algunos detalles sobre su inminente estreno. "El proceso de montaje y posproducción está completado. La hemos presentado a algunos festivales nacionales e internacionales, con muy buena acogida. Se va a estrenar durante el mes de noviembre y está previsto que pueda verse en las salas de cine durante el primer trimestre de 2021", avanzó Zarauza.

El certamen en el que se estrenará todavía no se puede desvelar puesto que el anuncio depende de los propios organizadores, pero en el acto de ayer en el Centro Social do Mar se pudieron ver algunas secuencias y el "making of" o el "cómo se hizo" la película. La directora viguesa Lucía Estévez estuvo con el equipo de "Ons" durante todo el rodaje y plasmó el trabajo en una cinta de 20 minutos. "Fue un rodaje épico, muy duro pero también muy bonito. Y eso es algo que se ve tanto en el 'making of' como en la propia película", explicaba ayer Alfonso Zarauza. Buena parte de esa épica se debió a las condiciones meteorológicas, que marcaron el rodaje, con hasta cinco temporales durante aquellas semanas de octubre y noviembre.

Después llegó otro temporal en forma de pandemia y confinamiento. "Tuvimos que parar el proceso de posproducción de imagen y sonido. Hacia el final pudimos trabajar en nuestras casas y luego en el estudio. Nos permitió darle más vueltas al proceso y hacerlo más reflexivo", cuenta el director.

Los planes de estreno de "Ons" incluyen festivales nacionales e internacionales, salas de cine... y la propia isla, un compromiso con sus vecinos del que Zarauza no se olvida. La productora tenía previsto realizar una presentación y proyectar el "making of" a finales de agosto, durante las fiestas de San Xaquín, aunque debido a las restricciones de la pandemia al final no fue posible y se optó por este acto dentro de la programación del FICBueu. "En cuanto el virus lo permita volveremos a Ons, le estamos muy agradecidos a sus vecinos", asegura el cineasta.

Una de las protogonistas de "Ons" estará este fin de semana en el cierre del FICBueu. El festival ha decidido entregar este año el Premio Cinema Galego a la actriz Melania Cruz, actriz principal del film- "Me alegra especialmente ese premio para Melania. Gran parte del carácter de Ons se transmite a través de su papel protagonista, tuvo una entrega total y acabó extenuada. Es una actriz en estado de gracia y será la gran dama del teatro y cine gallego. Estoy seguro de que este trabajo no pasará desapercibido", alabó ayer Alfonso Zarauza durante su intervención en el Centro Social do Mar de Bueu.

Nuevos proyectos

El director también desveló algún que otro detalle de su siguiente película, que curiosamente tendrá como "protagonista" a una isla. En este caso de trata de Islandia, en una corproducción internacional de la que de momento Zarauza no puede aportar más detalles.