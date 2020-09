"El amante de Manila" y "Postales desde el fin del mundo" sorprenden en el tercer día

La tercera jornada de proyecciones de la Sección Internacional del FIC Bueu contó con cuatro cintas: la producción noruego-filipina "El amante de Manila", la sueca "Quien habla", la canadiense "Recluta" y la griega "Postales desde el fin del mundo". Para algunos de los asistentes a la jornada de ayer fue quizás la sesión con los cortometrajes de mayor calidad hasta la fecha y señalaban especialmente a la primera cinta, de la directora Johanna Pyykkö, y a la última, de Konstantinos Antonopoulos. Las personas que no hayan podido acudir a las sesiones de ayer tienen hoy una nueva oportunidad a las 18.00 horas en el Centro Social do Mar.

"El amante de Manila" es el viaje de un hombre de nacionalidad noruega a Filipinas, donde conoce a una joven con la que quiere compartir su vida. El público destacaba el guión, la estructura y los giros finales, que hacen que nada salga como el protagonista pensaba.

Sorprendente y extraña es "Postales desde el fin del mundo", en la que una pareja y sus hijos se disponen a pasar una idílicas vacaciones en una idílica isla griega. Pero a través de pequeños detalles la familia va descubriendo que algo no va bien, como cuando descubren que no funcionan sus móviles, ni internet y no llegan los barcos.

La jornada de hoy incluye la proyección de "Da yie", una produccion entre Bélgica y Ghana; "Hydebank", de Reino Unido; la producción franco-china"Fleur de pavot" y la canadiense "Acabaré en prisión", con pases a las 16.00, 20.00 y 22.00 horas.