Portos paraliza la construcción de la nave de la marina seca de Meira al carecer de autorización

El ente público de Portos de Galicia decidió paralizar ayer la construcción de la nave que la nueva concesionaria de la marina seca del puerto de Meira "Marina Meira" está levantando en la zona de la rampa, "tras constatar que la empresa no solicitó ninguna autorización a este ente ni tampoco licencia al Concello".

La directiva de la Asociación de vecinos NovaMeira, que preside Pablo Piñeiro y que es de reciente constitución, mostró su malestar el domingo por la construccion de esta nave, que se estaba levantando sin ningún tipo de cartel de obra y en una zona en la que consideran que no es el lugar adecuado, que hay mucha zonas en tierra en donde poner un taller, no en el puerto. Los directivos, reunidos delante de la marina seca, aseguraban que a ningún propietario se le permite construir en la antigua isla de Samertolaméu, en donde está el puerto, por lo que no consideraban normal que se dejara esta nave que podría medir unos 15 metros de largo por 6 de alto.

La empresa titular de la concesión de la marina seca, que la adquirió en enero a su anterior titular, asegura que la obra consistía en una nave móvil, de quita y pon, para pintar barcos y ayudar a protegerse de la lluvia a los trabajadores. para atender la buena carga de trabajo que tienen. Insistía en que se trataba de una instalación atornillada que igual que se ponía, se quitaba y que no creía que suponía daños ya que en el entorno no hay casas. Asegura que ellos en la conceisón no pueden levantar ninguna construcción fija, de hecho las oficinas se abrieron en unos contenedores móviles.

Los vecinos apoyan que una empresa apueste por el trabajo, pero creen que debe de haber un orden. Se quejaban de que desde hacía días pedían información sobre la nase en Portos y en el mismo Concello, pero nadie les contestaba, de ahí que decidieran hacer pública su crítica y ayer cundió efecto.

Desde el Concello, el edil de Urbanismo, Odilo Barreiro, manifestaba el domingo que la zona de la marina seca es competencia de Portos de Galicia y que con la nueva Lei de Portos, los concellos no tienen competencia vinculante sobre las obras que se ejecuten en su zona.