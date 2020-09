Vecinos de Meira, en alerta por una nave que se levanta en la marina

La directiva de la nueva Asociación de Vecinos NovaMeira se reunió ayer en el puerto de la parroquia moañesa de Meira para mostrar su preocupación por una nave que se está construyendo dentro de la marina seca que tiene en concesión una empresa de Vigo para la reparación de barcos, y que adquirió en enero a su antiguo titular, la familia propietaria de Industrias Navales A Xunqueira. El presidente del colectivo vecinal, Pablo Piñeiro, asegura que no entienden que en la antigua isla de Samertolaméu ningún propietario pueda construir y en el puerto, que está dentro del ámbito de protección de este entorno, se permita la construcción de esta nave que puede llegar a medir 15 metros de largo, por 8 de ancho y 6 de altura. Añaden que donde se está construyendo es una zona de relleno de una rampa que Portos de Galicia sacó a concesión.

Entienden que en la parroquia hay zonas industriales suficientes como para levantar este tipo de talleres para barcos e insisten en que "no es normal" que en la isla no dejen a los vecinos edificar y desde Portos se permita esto.

Por el momento lo que se ve en la marina seca es la estructura metálica de esa futura nave que se ha levantado para trabajar al abrigo en los barcos. El anterior titular de la concesión lo hacía a la intemperie con los trabajadores protegidos con un toldo.

Desde la directiva de la asociación de vecinos intentaron obtener información en Portos y en el Concello de lo que se va a construir, ya que en el recinto no figura ningún cartel de obra, "y nadie nos dice nada". Pablo Piñeiro asegura que hablaron hasta con tres personas en Portos para poder ver la licencia "porque no podemos exigir la paralización de algo que pueda tener permiso", pero no han logrado nada y en los últimos días la construcción de la nave ha continuado. Reconocen que es bueno que una empresa apueste por el trabajo "pero creen debe de ser con un orden" e insisten en que este lugar del puerto no es el idóneo para levantar semejante nave.