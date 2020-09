Sorteo de plazas en la Escola de Música e inicio del curso el 22

La Escola Municipal de Música "Mestre Inocentes Camaño" de Cangas celebró ayer en el Auditorio, el sorteo de plazas de nuevo ingreso para el curso 2020/21. Se hizo con un orden empezando por el alumnado que el curso pasado estuvo matriculado en el centro en la especialidad de Música y Movimiento de 7 años que está empadronado en Cangas y después con el que no está empadronado en el municipio. Le siguieron los alumnos solicitantes de instrumento de nuevo ingreso empadronados en Cangas y acto seguido los no empadronados para completar el sorteo con los alumnos solicitantes de Lenguaje Musical de nuevo ingreso empadronados en el municipio y después los no empadronados.

Este año no se celebra sorteo para los solicitantes de Música y Movimiento ya que todos los aspirantes fueron admitidos.

La oferta de plazas instrumentales para los solicitantes este curso es de 1 de viento metal (trombón, trompeta, tuba o trompa, a escoger); 2 de clarinete, 2 de saxofón, 6 de percusión, 2 de guitarra, 3 de violonchelo, 3 de piano, 3 de violín y 2 de viola.

La próxima semana será el Conservatorio el que celebre las pruebas de acceso. El lunes 14 serán los aspirantes a primer curso de Grado Elemental los que se examinen para conseguir una plaza. la oferta incluye plazas en todas las especialidades instrumentales del centro. El martes 15 serán las pruebas para cursos distintos de primero, ofertándose plazas de segundo de Grado Elemental de piano; de tercero de Grado Elemental de percusión y de quinto de Grado Profesional de clarinete.

El inicio del curso está previsto para el día 22 de septiembre. El alumnado de instrumento será citado para conocer sus horarios de clases individuales los días 18 (Escola de Música) y 21 (Conservatorio).