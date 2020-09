El curso arranca en Cangas con dos colegios vacíos en apoyo a la huelga de profesorado

El primer día de vuelta a las aulas para la primera tanda de alumnos de Infantil y Primaria en O Morrazo arrancó con dos colegios de Cangas vacíos de alumnos, los de A Rúa y Espiñeira (Aldán), cuyas familias decidieron no llevar a los niños en apoyo a la jornada de huelga convocada para el profesorado en protesta por la mala gestión de la Consellería de Educación en la crisis sanitaria del Covid-19. Cangas fue el municipio en donde más se dejó sentir la huelga, de hecho hubo una concentración de protesta delante del Concello y desde la Federación de Anpas se pidió no acudir y, de no poder hacerlo por motivos de conciliación o de otra índole, acudir con brazaletes negros.

En este municipio, el seguimiento de la huelga por parte del profesorado fue mayoritario, salvo en el colegio de O Hío, que no secundó la convocatoria, pero no por no estar en contra de la gestión "rematadamente mal" de la Xunta, sino por entender que no era el momento ni el día y porque había que estar al lado de las familias. De todas formas, al finalizar la jornada escolar, se concentraron con una pancarta de protesta contra esta gestión de la consellería.

Por lo que respecta a la asistencia de alumnos, salvo el "plante" de las familias en esos dos colegios, en el resto de los cuatro colegios públicos cangueses hubo de todo, con algunos centros con un 50% de niños y otros con solo 14, lo que ayudó también a que la inauguración del curso fuera más cómoda y llevadera con todo lo que implicaba el cumplimiento de las medidas de prevención del Covid. Los servicios mínimos decretados por la Xunta para la huelga garantizaban la apertura de todas las aulas, con un profesor por cada una y también el servicio de comedor, por lo que restaron repercusión a la huelga.

En Moaña, el comienzo fue tranquilo y la protesta tuvo poca incidencia en los colegios, solo en el de Seara fue secundada por el 100 del profesorado y en los centros de Abelendo y A Guía faltó un 25% del alumnado. En Bueu también hubo normalidad. Prácticamente no hubo seguimiento del paro por parte del profesorado y acudieron casi todos los alumnos, salvo un número pequeño, a su primer día de clase.