Los colegios abren con los alumnos de cinco cursos y brazaletes negros en Cangas en apoyo a la huelga

La cuenta atrás ya paró y las puertas de los colegios de Infantil y Primaria abren hoy para el inicio del curso Covid, que será escalonado, con una primera avalancha hoy de alumnos de los cursos de 4º y 5º de Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria, en una jornada marcada por la convocatoria de huelga de profesorado y personal no docente a nivel de Galicia por parte de CC OO, CIG, CSIF y STEG contra la gestión de la Consellería de Educación en la crisis sanitaria del coronaviurs desde el 13 de marzo. La huelga, que también está convocada para el día 16 cuando se inicia el curso de Secundaria, Bachiller y FP, está apoyada por las dos confederaciones de Anpas de colegios públicos, aunque con unos servicios mínimos decretados por el nuevo conselleiro, Román Rodríguez, que garantizan la actividad en los centros y que han sido muy contestados por los sindicatos convocantes. Obligan a la presencia del director o directora del centro, un profesor o profesora por aula y el 100% del personal de cocina y de limpieza, entre otros, todo ello debido a "las circunstancias extraordinarias y graves por el Covid-19".

Desde la Federación de Anpas de centros públicos de Cangas "A Gameliña" aseguran que apoyan la huelga de profesorado instando a las familias a que no envíen a sus hijos a clase hoy y el 16, si bien, por razones de conciliación o por condiciones familiares no sea posible, lo que han propuesto es llevar un brazalete o lazo negro, tanto las familias, como los niños y el profesorado en muestra de apoyo. Invitan también a que se lleven estos lazos negros todos los días durante estas dos semanas. Hoy precisamente está cvocada una protesta en Cangas delante del Concello, a las 11:30 horas, pra reclamar una enseñanza pública presencial con seguridad, más recursos y más personal.

Al margen de esto, los equipos educativos de los colegios de O Morrazo ultimaban ayer todos los preparativos para el inicio del curso con un sentimiento común de "abandono" por la administración y "mucha exigencia". Mañana arranca el año escolar para los cuatro restantes cursos de 6º de Infantil y 4º, 5º y 6º de Primaria, por lo que la prueba de fuego será el viernes con todo el alumnado ya en la aulas.

Muchos docentes no han dejado de trabajar en agosto para poner a punto los centros con los protocolos de Educación que iban llegando por carta, pero nunca acompañados de visitas, señalan en algunos. Ellos han tenido que implantar las medidas anticovid para intentar que el colegio no se convierta en un foto de cadena de contagio del virus, como establecer las nuevas entradas y salidas, los circuitos en pasillos y escaleras con pegatinas que fueron adquiriendo, la separación de mesas en las aulas, la ampliación de comedores con espacios ganados a bibliotecas o gimnasios, la separación de los patios para que los alumnos de un aula no estén con los de otra en los recreos o doblar los turnos de vigilancia en los recreos y arbitrar medidas alternativas para en caso de lluvia. Las posibilidades no son muchas y los niños deberán de jugar en cuadrículas, pintadas en el suelo de los patios cubiertos, de 60-70 metros cuadrados, con una distancia de metro y medio con respecto a la otra cuadrícula. "Todos hemos arrimado el hombro para empezar el curso y que los niños también tengan un colegio lo más acogedor posible", aseguran en un colegio de la comarca.

Reconocen que después de tantos meses sin que los escolares hayan vuelto a las aulas, debido al confinamiento por el virus desde marzo, hay que hacer sobre todo un trabajo emocional con ellos y éste será el objetivo de las primeras semanas, aseguran profesores.

Pese al doble trabajo educativo y de control de las medidas frente al Covid, los equipos docentes no han aumentado en la mayoría de los centros de O Morrazo, es más en algunos han perdido el profesor de apoyo en infantil y de pedagogía terapéutica y se tienen que conformar con el apoyo de personas que estudian Magisterio y realizarán sus prácticas en los centros.

En Moaña el Concello ha contratado a nueve personas para su nueva brigada de desinfección. Además, se encargó esta semana de los tests serológicos de coronavirus de hasta 34 empleados, tanto los nuevos contratados como la plantilla habitual de limpieza por las tardes y los cuatro conserjes. A última hora la Xunta se ofreció a pagarle a los colegios las pruebas a los conserjes. Desde el bipartito consideran que la oferta llegó "demasiado tarde e insuficiente, al no incluir al personal de limpieza".

El concejal de Persoal, Aldán Santamarina, se reunió ayer por la mañana con estas brigadas. Cada limpiador se pondrá a las órdenes de los directores para la desinfección continua por la mañana. Al final contrataron a uno más "porque entendemos que el tamaño del CEIP Reibón justifica un segundo limpiador". Se les explicó como suministrar y utilizar el producto virucida. Moaña anuncia un contencioso administrativo contra la Xunta para que les pague este gasto extra.

Por su parte la Federación de Anpas Arco da Vella garantiza desde hoy mismo el comienzo del Plan Madruga para la conciliación laboral. Remitió a los padres el protocolo a seguir y las familias deben firmar una declaración responsable que garantice que el niño no estuvo en contacto con nadie con síntomas de Covid desde hace al menos 14 días.