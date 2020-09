El PP critica que el gobierno cangués considere a las asociaciones "mano de obra esclava" para los desbroces

La situación de la maleza en viales de Cangas y el plan de desbroces del gobierno municipal siguen estando en el eje del debate político de la villa en los últimos días. Ayer la concejala del PP, Dolores Hermelo, salió al paso y, además de denunciar el "abandono" de muchos viales, cargó contra la concejala de Servizos, Aurora Prieto, por su apuesta de colaborar con las asociaciones de vecinos con pagos de hasta 400 euros si se encargan de desbrozar sus barrios. Para Hermelo esto supone "que se trataría de un servicio a la carta".

Añaden, desde el PP, que echan en falta que la también concejala del gobierno local Victoria Portas "no exija aquí una equiparación salarial en el pago" alegando que en el año 2019 el Concello de Cangas pagó más de 30.000 euros a una empresa privada por realizar este servicio, mientras que "el módico precio" de 400 euros a cada asociación "supone que para la señora Prieto estos colectivos son una mano de obra esclava".

Más allá de la cantidad abonada, Dolores Hermelo alerta de la situación en la que se encuentran los "barrios que no contamos con una asociación que acepte el generoso pago", dice con ironía.

La edil del principal grupo de la oposición en la corporación canguesa pone en duda la declaración de Aurora Prieto de que "casi no tiene solicitudes" de limpieza en caminos municipales. Asegura que "me consta que no es cierto". Añade que el mantenimiento de todas las aceras, con independencia de la titularidad del vial, corresponde al Concello, "así que deje de enredar sobre si son viales municipales, provinciales o autonómicos, porque son aceras del pueblo de Cangas y son vecinos de Cangas los que transitan por ellas y quienes exigen que, con su dinero, se hagan cosas de una vez por todas", añade.

El PP critica que a estas alturas de septiembre se eche mano de la excusa del confinamiento "ya que se tuvo tiempo para saldar el precio de los desbroces con las asociaciones de vecinos y para organizar las brigadas del Plan Concellos de la Diputación". Esta misma semana Dolores Hermelo anuncia que pedirá una lista por escrito de los pagos realizados a asociaciones por los desbroces y la copia de las facturas.