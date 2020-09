Nelson Quinteiro sorprende con "Máis Cantos" en Rodeira

El artista Nelson Quinteiro con si experiencia "Máis Cantos" dio vida esta tarde al centro de Cangas en unas atípicas Festas do Cristo. Más de dos decenas de personas, completamente vestidas de blanco y con paraguas de colores, recorrieron inicialmente el paseo de la playa de Rodeira al ritmo de gaitas y acordeón cantando canciones tradicionales gallegas. Partieron a las 19.30 horas. La comitiva recorrerá a lo largo de la tarde-noche el Paseo Pepe Poeta, la Praza das Pontes, la Praza do Concello, la Praza María Soliña, el Eirado do Señal, el Paseo Eugenio Sequeiros, la Praza da Constitución y la Alameda Vella inundando la villa de música en una actuación itinerante que los organizadores definen como "unha experiencia de vibración conxunta".

Nelson Quineiro llevó la voz y la percusión mientras Álvaro Cardalda se encargó de acordeón y Iago Prieto de la gaita.