La preinscripción en comedores alcanza los 79 alumnos aún

Por lo que respecta a la preinscripción de alumnos en los comedores en los colegios de los que se hace cargo el Concello, hay que señalar que el plazo se cierra hoy y que hasta el momento hay apunados 20 alumnos en el CEIP de O Hío, 22 en el de Aldán; 19, en el de A Rúa y 18 en Nazaret. Una vez finalice ese proceso, desde la concejalía de Educación se organizará a los alumnos por mesas y clases, respetando las aulas burbuja.

Hay que recordar que sigue siendo la misma empresa que gestionaba los comedores de Cangas en pasado curso, la que, a través de un contrato de menor cuantía, se va a hacer cargo de los servicios de comedor hasta que no se saque un nuevo concurso.

Datos que hay del año 2015, situaban al colegio de A Rúa con 61 usuarios, el de Nazaret llegó a tener hasta 105; en Aldán, 18 y en O Hío, 25. Como se puede comprobar su cifras bastante más elevadas que las que figuran en las prescripciones. Claro que siempre había menos alumnos anotados en septiembre que después en octubre. El hecho de que haya padres que no anotaron a sus hijos en este primer plazo de preinscripción no significa no que puedan hacerlo cuando se abra después el definitivo.