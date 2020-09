El PP exige al gobierno copia de las facturas del arreglo de la piscina

El PP de Cangas exige al gobierno más trabajo y responsabilidad con motivo de la reapertura de la piscina municipal "A Balea". Asegura que después de estar cerrada cinco meses, el complejo abrió sin que se realizaran las reparaciones necesarias. Considera esta formación política que la piscina está como cuando se cerró en el mes de marzo. Mantiene que no se corrigieron ni los vestuarios ni otra serie de irregularidades que habían sido detectadas y que esas obras se dejaron para un próxima fase. "No llega con eso, ni se puede decir que hay que evitar duchase y emplear cintas o gomas para el pelo" y se pregunta si no so necesarios los gorros". El PP afirma que no se mencionan los protocolos ni las normativas de seguridad que deben cumplir en la actualidad cualquier instalación municipal".

"Es un desastre más de nos irresponsables que llevan a Cangas a la deriva, desastre por el que pagamos anualmente 308.000 euros. Hay que recodar que la empresa tiene un contrato anulado por el Tribunal Administrativo Central de Recusos Contractuales que obliga a una nueva licitación y que de forma irregular se prorrogó, tal y como denunciamos en distintas ocasiones. Le da igual el número de usuarios, seguramente que cuantos menos, mejor, menos gastos y cobra igual. El contrato era, por si alguien tiene dudas, para el funcionamiento y mantenimiento de la piscina cubierta del Concello de Cangas." La resolución de dicho tribunal está recurrida ante los tribunales.

El PP exige copias de las facturas de las obras efectuadas y material aportado durantes estos meses y de los protocolos que se implantaron. El grupo municipal anuncia que presentará en los próximos días una moción sobre la piscina para se debatida en el próximo pleno y anuncia que actuará con contundencia para que de una vez por todas se finalice con esta situación irregular que está llevando a una situación límite a la citada instalación municipal.