Pazos: "El trabajo fue el que marca su jornada, no más"

El alcade de Cangas, Xosé Manuel Pazos, afirma que la carga de trabajo de la Policía este verano no fue más allá que la que conlleva su horario labora, excepto para aquellos que de forma voluntaria aceptaron realizar más horas, "porque no se obligó a nadie". Asegura el regidor local que las restricciones a playas fue una medida excepcional, pero que no conllevó aumentos de jornada laboral.

Está convencido de que las medidas adoptadas para persuadir a los foráneos de acudir a las playas surtieron efecto. De hecho, indica que ninguna playa de Cangas no tuvo que ser desalojada en ningún momento por excesos de bañistas y eso que hubo muchos días de calor este verano. Considera que no fue una medida precipitada ni no meditada, sino que el gobierno local sabían perfectamente lo que quería y cómo llevarlo a cabo. Asegura que repetir la experiencia va a depender muy mucho de la situación en que se encuentre la pandemia el próximo verano. Además, señala que este verano hubo más policías que desde hace mucho tiempo en Cangas, porque se cubrieron diez plazas, cuando el anterior gobierno del PP las suprimía.

Xosé Manuel Pazos también recuerda a la Policía Local de Cangas que cuando él llegó a la alcaldía no había coche patrulla, que este servicio se realizaba en un vehículo de obras que el Concello de Moaña les había prestado y que ahora dispone de dos vehículos, dos motos y dos bicicletas para realizar patrullas.

Manifiesta el regidor local que para hacer frente a la pandemia del coronavirus el gobierno local dotó a la Policía Local de una nueva comisaría, donde se dispone de espacio suficiente para que quepan los policías y dotada con duchas. En la vieja comisaría, situada en los sótanos del Concello de Cangas era muy difícil mantener la distancia de seguridad que marcan los protocolos.

El acalde no cree que fueran unas medidas que supusieran a toda la policía un esfuerzo extra, más allá de su jornada laboral. Insiste en que es competencia de la Policía Local controlar las vías municipales y ya adelanta que en los próximos verano se seguirá controlando los aparcamientos en las zonas de playa, con el fin de que los vecinos puedan entrar y salir libremente de sus casas sin que haya un vehículo que se lo impida.