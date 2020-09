Apoyo a las operaciones de Igor Nazarov

Los afectados son tres familias de Cangas, 2 de Moaña y 1 de Meira, con niños que tienen en su mayoría entre 9 y 11 años, aunque hay un menor de 6, es el más pequeño, que precisamente el año pasado fue operado por el médico ruso Igor Nazarov, en cuyas manos se ponen muchas familias con hijos con parálisis cerebral. Fue el caso del cangués Raúl Novas que hace campaña a favor del médico, cuyas operaciones no costea la Seguridad Social en Galicia. Asegura que en Castilla-La Mancha, sí lo hace "y no entendemos por qué en unos lugares sí, y en otros no". Él operó a su hija, con una intervención para liberar el músculo, cortando la fascia que le rodea y que la enfermedad hace retraer y no perite estirar. Raúl Novas dice que mejoró mucho, por eso que hace campaña a su favor y de hecho el año pasado organizó una conferencia suya en Cangas, en la que conoció el caso de este niño de 6 años. Vivía en silla de ruedas, con las piernas una encima de la otra, el cuello caído y con un guante terapéutico para separar los dedos. Tras la intervención, tiene la piernas bien colocadas, el cuello en su sitio y puede llegra a andar por sí solo