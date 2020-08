Como un domingo cualquiera

Un nutrido grupo de feligreses tuvo que quedarse fuera de la excolegiata y seguir la misa del Cristo desde el atrio. Y es que en el templo se respetaban celosamente los protocolos anticovid, con un aforo del 70%. La cancelación de la procesión pesaba en el ambiente religioso de la mañana. Había numerosos comentarios en relación a cual fue aquella vez en la que la procesión del Cristo no pudo salir. No se acertaba a saber, al menos entre los feligreses más pendientes de la doctrina que de las fechas. La salida del templo se hizo de forma ordenada, banco a banco. La distancia de seguridad se pudo mantener sin problemas y los geles hidroalcohólicos eran la alternativa al algua bendita en las entradas al templo, donde se guardaba un inquieto silencio.

La misa de ayer no era acto oficial, aún así hubo políticos que decidieron estar presentes en la liturgia, en la que el párroco, Severo Lobato, que dijo aquello que no estamos solos y que la cruz era el símbolo en el que se basaba este argumento, en alusión a la difícil situación por la crisis sanitaria. También aludió al himno del Cristo "Divino triunfador, de la muerte, del mundo y del pecado".

Tras tres meses de confinamiento, la Banda de Música Belas Artes de Cangas celebró ayer su primer concierto. Fue en la Praza da Constitución y como alternativa al que ofrece todos los años en el atrio de la excolegiata, donde era muy difícil mantener la distancia de seguridad.

Así que se preparó la Praza da Constitución para este evento musical. Se pusieron sillas y se precintó el entorno del público y donde ese colocan los músicos. Y para comenzar qué mejor que hacerlo con "The Show Must Gon On", de Queen. Algo así como que el espectáculo debe continuar. Mejor pieza no se pudo haber escogido par esta nueva normalidad. El de la Banda de Música Belas Artes fue un concierto entretenido, sobre todo porque los espectadores conocían las piezas musicales, podían hasta cantarlas. La agrupación musical también estrenó ayer otra pieza: "Another brick in the wall", del mítico grupo musical Pink Floyd. Hubo también lugar para la música española. Se interpretaron canciones de Nino Bravo y la última pieza que iba en el programa era la famosa "Mi gran noche", de Raphael. Se notaba que el programa había sido estudiado con meticulosidad. En la acotada se guardó escrupulosamente la distancia de seguridad entre sillas, que no podían moverse.

Pero si había gente en la zona acotada, más la había alrededor, en torno a la Alameca Vella, a la calle Eduardo Vincenti y la calle Real, por la que este año no pasó la mltitudinaria procesión del Cristo de Cangas. No fue un domingo del Cristo cualquiera. Los cangueses no sabían muy bien a qué atenerse. Había quien pensaba que se debió encajar de alguna manera una verbena en el programa o poner unas luces tan siquiera, para que diese, al menos, la sensación de que había fiesta. Es lo que muchos pedían, que esa sensación que había en muchas casas se pudiera mantener después fuera.

Cierto que el viento soplaba frío, pero no más que otros años. Pero mucha gente no salió. Cangas perdió ese día en el que 25.000 personas se asoman a las calles para ver la famosa procesión del Cristo., acompañado por la imagen del Carmen. Ni había banderas españolas en los balcones ni tampoco republicanas. Y el ambiente en las terrazas se volvió a notar por la mañana. Ahí sí que parecía el domingo del Cristo. Había caras alegres y algunos vestidos de estreno, como marca el ritual.

Ya de noche cerrada, a las 22.30 horas, como marca el calendario a estas alturas del mes de agosto, en la explanada de Ojea, el grupo Cherry Sweet. Se trata de un grupo que traslada música de todo el mundo al estilo swing. Está encabezado por tres mujeres vocalistas. Fue el primer concierto de una semana que no se antoja demasiado pródiga para el bullicio de unas fiestas patronales. "Mamá Cabra" actúa hoy a las 21.00 horas y el martes lo hará Óscar Ibañez &Tribo; el miércoles será la noche de "Xico de Cariño" y el jueves, bajo la programación de "Cultura no Camiño", Piscore pesenta concierto singular. El viernes, tamibén explanda de Ojea, "The Bo Dereck´s ofrecerá un concierto y Jamila Castillo actuará en el mismo escenario el sábado, mientras que el Domingo solo habrá cine de verano en los jardines de O Sinal.

Sí, claro que sí, hay motivos de sobra para enfadarse. Pero las circunstancias son las que son.

Hubo quien en el día de ayer, fiesta en Cangas, y desde el vecino de Tirán recordó a Xosé Pena Collazo, primer director de la Coral Polifónica Lestonnac, que con tantos éxitos representó a Cangas y Galicia. Con su a migo compositor de Marín, también fallecido, Francisco Landín Pazos, sacaron una canción dedicada a Cangas, a su gente, a sus mujeres, marineros...titulada "Cangas. Se grabó en 1988 por una discográfica madrileña.

Hoy Cangas celebra su festivo local, pero sin pensar en dar el relevo a Darbo y su Romaría, que tampoco podrá realizarse por la pandemia