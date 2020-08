Vilas asegura que la declaración de Banda do Río como ARI tiene que quedar fuera del convenio

Sobre el barrio de Banda do Río habla también el concejal del PSOE de Bueu, José Manuel Vilas,, tras la reunión de la mesa de seguimiento para la mejora integral, en la que participó como representante de la corporación municipal. Asegura que él dejó bien claro que la declaración del barrio como Área de Reforma Integral (ARI) tenía que quedar fuera del documento. Primero porque si este expediente se está llevando a cabo, es porque lo pidieron los vecinos y este asunto no figuraba en ninguna de sus reivindicaciones. Y en segundo lugar, porque si la declaración de Banda do Río como ARI fuese necesaria, ya se debería hacer alguna mención en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), recientemente aprobado.

Tanto la Asociación veciñal de Banda do Río como la Plataforma de Banda do Ríoo se posicionaron en contra del ARI en la mesa de seguimiento en la que por parte del Concello se presentó el borrador del convenio enviado por el Colegio de Arquitectos, que lo contemplaba, para sacar adelante el concurso de ideas para la reforma del barrio.

Vilas asegura que hace tiempo, incluso con la oposición del grupo de gobierno, el PSOE defendía la necesidad de un concurso de ideas, que se sometiera a la consideración de los vecinos, comos es planteó también para la piscina y la remodelación de la rúa A Pedra y espera que el nuevo Reglamento de Participación Veciñal se ponga en juego en este caso en toda su extensión.

El PSOE exige también que la reforma del barrio se dote de fondos, "lo que implica que el grupo de gobierno se esfuerce en buscar la dotación. Es un plan muy ambicioso y sin dinero no hay nada que hacer". Dice que la experiencia les dice que el alcalde "no es muy dado a luchar por conseguir fondos y se limita a administrar lo que manda la Diputación". Añade Vilas que si no hay un compromiso firme por el gobierno local y unos plazos de ejecucoón del proyecto, lo que se vende es humo

En relación con los botellones en el barrio, muestra su preocupación porque se cumplan las normas frente al Covid-19.