La música de Belas Artes regresa tras el encierro

La Banda de Música "Belas Artes" de Cangas celebra las atípicas Festas do Cristo con un concierto esta noche, a las 21.00 horas, en la Praza da Constitución. Se trata de uno de los conciertos más especiales en la historia de la agrupación, pues es la primera actuación de la banda en todo 2020. La razón está en la pandemia, pues cuando llegó el confinamiento la banda canguesa todavía no había actuado y su cita habitual del Viernes de los Dolores quedó suspendida como toda la Semana Santa.

Hace tres semanas los músicos de la banda regresaron a los ensayos en su local habitual. Durante los meses anteriores realizaron rutinas en casa e incluso un concierto virtual a través de las redes sociales. El local cuenta ahora con sillas separadas un metro y medio. Los percusionistas tienen en todo momento las mascarillas puestas y los músicos de viento solo se la quitan en el momento de tocar. El director, Humberto Carballo, explica que antes de cada ensayo desinfectan todas las sillas y atriles, que están asignadas por músico. Además, se desinfecta cada instrumento cuando se realiza un cambio y al finalizar la jornada se vuelven a desinfectar las sillas y se friega el suelo. Una rutina similar será la que sigan en el concierto de hoy, pues distribuirán las sillas y las desinfectarán desde unas horas antes de la actuación.

Desde el regreso, realizan cuatro ensayos a la semana. Los martes, miércoles y jueves practican por familia los músicos de percusión, viento madera y viento metal respectivamente. Los viernes por la mañana ensaya la banda juvenil con unos 20 componentes y los viernes por la tarde la banda principal, que alcanza los 40 músicos, con lo que hay que extremar la precaución.

Su programa para hoy, que arrancará con un pasacalles desde el Concello, contará con temas de los años 70 y 80 de grupos como Queen o Village People, además de poner en escena dos temas nuevos trabajados estas semanas. El primero es "The show must go on", de Queen, "con el que buscamos simbolizar que la música debe seguir pese a la pandemia", apunta el director. El otro nuevo tema será "Another brick in the wall", del grupo Pink Floyd.

Con ganas de volver a mostrar su música al público de Cangas, la Banda Belas Artes solo tiene prevista otra actuación en lo que resta de año. Se trata del concierto de Santa Cecilia que se desarrollará en el Auditorio municipal el próximo 21 de noviembre. De todas formas, su celebración está en el aire, porque dependerá de la evolución de la pandemia.