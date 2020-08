El Concello requirió a la Xunta para que desbroce la maleza de sus carreteras

La concejala de Servicios del Concello de Cangas, Aurora Prieto (ACE), está harta de los ataques que recibe por la falta de desbroces en caminos y los que lanza la oposición respecto a su trabajo en Turismo. En cuanto a los desbroces, Aurora Prieto manifiesta que hay tres brigadas actuando en el municipio mediante un convenio firmado con la Diputación de Pontevedra. Recuerda que Cangas tiene más de 20 parques infantiles, que en estos momentos tienen prioridad, además llama la atención sobre el hecho de que la Xunta de Galicia tiene sus carreteras sin desbrozar. De hecho, el Concello de Cangas realizó esta semana un requerimiento al gobierno autonómico para que lo haga. Respecto a las quejas vecinales por el crecimiento de la maleza en los caminos públicos, Aurora Prieto manifiesta que el Concello de Cangas concedió a los colectivos vecinales 400 euros para realizar un desbroce urgente. Comenta que algunas lo hicieron, pero otras no.

En cuanto a la crítica del PP sobre las playas y la falta de limpieza, la edil de ACE confirma que sí que se utilizó el limpiaplayas este verano y que si no se utilizó después de los temporales de la semana pasada fue porque la labor se complica al retirar algas mojadas, de ahí que se prefiera esperar. También manifiesta que las oficinas de turismo de Cangas tuvieron más de 3.000 visitas este año. "No sé a que se refiere el PP cuando dice que se trabaja desde el salón de casa. Yo estoy en el Concello desde primer ahora de la mañana. No entiendo lo que quiere decir".