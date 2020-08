Cien años, tres guerras y una pandemia

Vivió tres guerras y puede contar historias de cien años, que son los que ayer cumplió y celebró el moañés Eugenio Costa Martínez. Asegura que la vida de antes fue de mucha hambre y emigración, pero reconoce que no se conocía tanto estrés. Este marinero, que empezó a trabajar a los 12 años en el mar, nunca había vivido una pandemia, "no me lo podía imaginar". Lo peor que lleva es tener que ponerse la mascarilla para salir de casa.

Cumplir cien años es toda una hazaña, pero más aún en esta pandemia del coronavirus. Eugenio Costa Martínez, que nació un 29 de agosto de 1920, logró ayer traspasar esta barrera de un siglo de vida, y poder celebrarlo con salud y memoria, rodeado de sus hijos, nietos y demás generaciones, con el recuerdo de su mujer, fallecida en enero de 2017.

Nació en el bariro de A Canexa, en la familia dos Bichudos, y a la edad de 12 años empezó a trabajar de marinero en el barco de su padre. Siguió en la familia de Zorrilla, en los Hermanos Martínez y en otros barcos de la zona, dedicándose principalmente a la pesca del boliche y a la sardina.

Nació seis años después de la I Guerra Mundial, de la que asegura que era niño y no se acuerda, vivió la II Guerra Mundial y la Guerra Civil destinado en Teruel. Le llegó el final de la dolorosa guerra en la ciudad de Guadalajara y fue llamado al servicio militar, que realizó en Ferrol. Allí estuvo en los buques de guerra Escaño y Churruca, rematando su vida militar en 1942, tras cuatro años dedicados a ella.

Más tarde, recuerda Eugenio Costa, se trasladó a Cádiz en donde permaneció dos años en barcos de pesca y ya de vuelta a Moaña, en mayo de 1950, contrajo matrimonio con Consuelo Diz Otero. El matrimonio tuvo cuatro hijos , siete nietos y 12 bisnietos.

Ya en su tierra natal, Eugenio Costa se enroló en la Mercante en los buques Tirán, Meira, Santo Domingo, Isla Formentera y, por último, en el Montserrat, en donde se jubiló.

Al preguntarle por sus recuerdos de aquella Moaña de un siglo atrás, dice que le viene a la memoria una huelga entre armadores y sindicatos que afectaba a los barcos de pesca de Moaña: "Fue una huelga muy dura, hubo quemas de redes, enfrentamientos y duró ocho meses. El pueblo lo pasó mal".

No tiene recuerdos de la I Guerra Mundial porque dice que era muy niño, y de la II reconoce que "estábamos con muchos problemas del final de nuestra guerra". Nunca podría llegar a pensar que le tocaría vivir una pandemia como la que está pasando con la del coronavirus: "Nunca me lo imaginé. Esto es el fin del mundo. Pienso que lo tendremos para siempre". Lleva mal lo de tener que salir a la calle con mascarilla.

La mejor época que recuerda en estos cien años de vida es cuando empezó a trabajar en la Mercante y los ocho meses que permanecieron en Amberes para cambiar el motor del barco, que era de vapor a gasoil.

Reconoce que la vida de antes fue "de mucha hambre y emigración" y que la familia tenía una tienda de ultramarinos que era muy conocida. Se llamaba Taberna Nova y en ella se vendía de todo: alimentación, ferretería, productos de librería, ropa, de estanco hasta petróleo para las cocinas de las casas. Aquella mercancía llegaba por mar desde Vigo en balandros: "Fueron tiempos duros, pero se vivía de otra manera, más tranquilos, no se conocía el estrés".

Eugenio Costa ha llegado a los cien años cumpliendo, desde siempre, con la siesta después de comer, haciendo ejercicos de pies y manos, vida sana, tranquila "y sin hacer daño a nadie", comiendo pescado, fruta y mucho aceite de oliva.