Pazos reinvidica la memoria y la justicia en el homenaje a los "Mártires de Anguieiro"

Con mucha más gente de lo esperado y con un carril de la carretera de A Madalena cortado para mantener la distancia de seguridad, Cangas rindió homenaje a los denominados "Mártires de Anguieiro", once vecinos que fueron fusilados y cuyos cuerpos aparecieron entre la maleza muy cerca de donde ayer se rindió merecido homenaje a través de la música y la palabra. A través de la palabra y de la música, de las intervenciones del presidente de la Asociación de la Memoria Histórica 28 de Agosto, Camilo Camaño, del un histórico de este colectivo como Xoán Carlos Chillón se recordó la tragedia repetida después en cientos de lugares, durante y después de la Guerra Civil, a la que el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, no quiere calificar de esta manera.

Fue la intervención del regidor evocadora y reivindicativa. Nunca se había mostrado tan contundente como lo hizo ayer. Aseguró que, 84 años después, había que recordar el fatal acontecimiento, mostrar que fue que los que los vecinos fusilados tan día como ayer hace 84 años defendían la legalidad establecida y recordó la figura de Antonio Nores, fallecido este año y que fue miembro fundador del colectivo que organiza el homenaje. Pazos afirma que hay que reivindicar "a verdade", que no se puede seguir enseñando en las escuelas que hubo una Guerra Civil, porque lo que hubo fue unas personas sublevadas que sembraron en terror. También aprovechó la ocasión para manifestar que la isla de San Simón tiene que ser la isla de los poetas y de la memoria, no un parque temático como pretende la Xunta de Galicia.

Este año, el colectivo de la memoria histórica dijo los nombres de todos los represaliados en Cangas y también en Bueu.

Al final, en contra de lo anunciado por Camilo Camaño no hubo acto de homenaje en el monumento que hay en la Praza do Concello. Aseguró que había sido un malentendido que se produjo en el acto de presentación del concierto de Seso Durán, que dará a conocer su disco "Son da Memoria". El concierto tenía previsto que comenzara a las 22.30 horas.Y aunque anunciaban lluvia. Al inicio del mismo no había caído una gota.