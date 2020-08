Conciertos para recordar al Cristo

Aunque Cangas no puede celebrar este año sus Festas do Cristo como en otras ocasiones, debido a la pandemia del coronavirus, el Concello no ha querido dejar pasar por alto estas fechas de últimos días de agosto y primeros de septiembre para mantener una programación musical que también recuerde que Cangas debía estar en fiestas. Sin quema de damas e galáns y sin pregón, hoy se vivirá el Cristo con los últimos conciertos del programa"Aturuxos ao son da ría", que ofrece la actuación del Grupo Pais de San Roque, en la Alameda de Aldán, a las 21:00 horas; y a las 22:30, en las Naves de Ojea, de la Asociación Cultural Peis D´Hos.

El domingo se recordará al Cristo en la excolegiata de Cangas. No hay procesión, pero sí misa a las 11:30 horas, aunque sin agrupación coral porque lo impide el Covid y con la limitación de aforo al 75% de la capacidad de la iglesia. La Banda de Música Belas Artes de Cangas tampoco dejará pasar por alto el día y al no haber procesión tiene previsto un pasacalles desde el Concello y posterior concierto en el atrio de la excolegiata. El lunes también ofrecerá otro en el Eirado do Costal.

Este domingo comenzará la programación de conciertos del Concello con motivo del Cristo, en la explanada de las Naves de Ojea, que abrirán las Cherry Sweet. Será a las 22:30 horas.

El lunes, y dentro del programa de Cultura no Camiño, hay un concierto de Mama Cabra, a las 21:00 horas para el público familiar y el martes, dentro del programa Musigal, llega Óscar Ibáñez &Tribo. "Da terra" es el espectáculo del gaiteiro y flautista pontevedrés. Las invitaciones para este concierto, que tendrá un aforo limitado, como el resto, se pueden recoger en la Casa da Xuventude de Cangas y una hora antes de la función en caso de que haya invitaciones disponibles.

El programa de conciertos continúa hasta el sábado 5 de septiembre. El miércoles está prevista la actuación de Xiro de Carinho (22:30 horas); el jueves (21:00 horas) y dentro de Cultura no Camiño, Píscore presenta "Concierto Singular"; el viernes actúan "The Bo Derek´s" (22:30 horas); y el sábado, Jamila Castillo (22:30 horas).