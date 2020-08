La alcaldesa critica la falta de citas presenciales y los médicos alegan que es por seguridad

Existe un profundo malestar en buena parte de la población de Moaña por el retraso en las citas médicas de atención primaria y porque no regrese la atención presencial y se siga primando la telefónica. Esta situación, junto con el desplazamiento de las urgencias a Cangas, ha generado ya una moción unánime de la corporación e incluso una multitudinaria manifestación este verano. Ahora la caja de los truenos se ha abierto en redes sociales a raíz de un post en Facebook de la propia alcaldesa, Leticia Santos, quien sube su propia cita y explica que el 26 de agosto tuvo que acudir en persona a la Casa do Mar "al no haber agenda disponible con mi centro de salud por internet". Le dieron una cita para el 11 de septiembre y telefónica.

La regidora reaccionó alegando que "nos sentimos discriminados por el Sergas y la Xunta de Galicia" y añadiendo que desde el Concello "seguiremos luchando por un derecho básico: el derecho a la salud y a una sanidad pública de calidad y gratuita". Lamentó, finalmente, que en plena pandemia la atención sanitaria moañesa sea "más precaria que nunca".

El post ocasionó una cascada de reacciones de personas de distintos puntos de Galicia. Eso sí, la mayoría de los más de 200 comentarios proceden de vecinos de Moaña que muestran su malestar con la atención telefónica. "Es una vergüenza que nos tengan así, vía telefónica", dice una usuaria de Facebook. "No sé cómo un médico puede saber por teléfono lo que tenemos", comenta otra vecina.

También desde Domaio lamentan que se encuentran con los mismos retrasos y atención telefónica que los usuarios de la Casa do Mar del centro urbano. "A mi padre le pasó lo mismo, esto es indignante", dice otro usuario. Alguna vecina va más allá y señala: "pues eres afortunada. Yo esperé 25 días para la cita telefónica". Una madre muestra su enfado asegurando que "no debería ir ningún niño al cole hasta que tengamos médicos, pediatras presenciales y urgencias en Moaña". En ese tono se suceden la inmensa mayoría de los comentarios.

El personal sanitario de Moaña alega que solo buscan reducir riesgos ante la pandemia y achacan los retrasos al menor personal por las vacaciones estivales. En las consultas de tarde, en estos momentos están tres de los cuatro profesionales habituales. "El horario completo del centro de salud es de 8.00 de la mañana a 22.00 horas de la noche. Sin embargo seguimos atendiendo las citas telefónicas después de dicha hora ante la alta carga de trabajo", alegan.