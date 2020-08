Plataforma y Asociación Veciñal de Banda do Río rechazan que la mejora del barrio incluya un ARI

Tanto la Plataforma como la Asociación Veciñal de Banda do Río se oponen a que el convenio entre el Colegio de Arquitectos y el Concello de Bueu para el concurso de ideas de humanización de este barrio, que fue presentado en la Mesa de Seguimiento de Banda do Río, incluya el ámbito como un Área de Reforma Integral (ARI). La presidenta de la Plataforma Banda do Río, Encarna Meira, asegura que, supondría "empobrecer" más el barrio ya que limitaría los derechos de edificación de los propietarios de fincas. Entiende que no hay bienes tan reseñables como para proteger y devaluaría los terrenos.

Por su parte, la Asociación Veciñal, según señala Manuel Bacelar, tampoco contempla con buenos ojos la figura del ARI, que califica de "engorrosa", entiende que en este barrio tampoco hay tanto bien que conservar y crearía un problema, por lo que apuestan por retirarlo de la propuesta.

El borrador del convenio, que fue presentado a los colectivos, tiene por objeto la convocatoria de un concurso de ideas, con intervención de jurado, para mejorar las condiciones de urbanización del barrio y poder contratar posteriormente el Plan director de Intervención Urbana. El ámbito de actuación, de 61.500 metros cuadrados, está delimitado por las calles Johán Carballeira hasta Can do Penedo, incluyendo ambos lados de la Avenida Montero Ríos y de la calle Pazos Fontenla. Con el concurso se pretende una profunda reflexión sobre la mejor propuesta, premiando las mejores actuaciones, para lo cual se contempla que el Concello destine 38.000 euros a premios, de los cuales 20.000 serían para la propuesta gnadora. El borrador del convenio fue presentado en una reunión de la Mesa en el salón de plenos,bajo la presidencia del edil de Urbanismo, Martín Villanueva, con los ediles de gobierno Xosé Leal y Julio Villanueva y de la oposición Elena Estévez y José Manuel Vilas. Por parte de la Asociación Veciñal acudió Bacelar con el directivo y arquitecto Manuel Alonso. Además de Encarna Meira, de la Plataforma acudieron Xosé Novas y Agustín Sanmartín.

Encarna Martín asegura que tampoco están de acuerdo con la forma de selección del proyecto ganador ya que no tiene en cuenta a los vecinos que no pertenecen a ninguno de los dos colectivos. Lo considera "injusto y una falta de respeto puesto que tienen los mismos derechos que el resto". Pide así más implicación del vecindario y califica de "desquiciante" el borrador, que califica como "contrato de adhesión" ya que no da pie a la negociación".

Bacelar matiza también que en la composición del jurado hace falta más participación, como una representación de la Consellería de Infraestructuras, con competencias en la calle Pazos Fontenla. En cuanto a los plazos, considera que el tiempo de 45 días para presentar las propuestas, tal y como figura en el borrador, es escaso, y que como mínimo para un proyecto de esta envergadura se requieren tres meses.

Añade que pese a estos matices, "es positivo que el proyecto empiece a caminar y haya voluntad de todas las partes, gobierno y oposición". Dice que el barrio está deslabazado y que hay que potenciar su playa creando un gran frente marítimo, homogeneizar el entorno, eliminar barreras arquitectónicas y renovar servicos como la red del agua muy obsoleta: "Dando un poco se gana mucho".