Homenaje a los "Mártires de Anguieiro"

La tragedia de los once vecinos de Cangas, paseados y fusilados en Anguieiro tal día como hoy del año 1936, se rememora. Lo hace la Asociación Cultural Memoria Histórica 28 de Agosto. Está previsto que a las 19.00 horas tenga lugar, en el lugar donde se encontraron los cadáveres de los denominados "mártires de Anguieiro" , donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Para seguir los protocolos sanitarios se pidió a la Xunta cortar un carril de la carretera de A Madalena.Así la gente no estaría apiñada, evitando ser atropellada. Para las 20.00 horas está prevista la ofrenda floral en el monumento que preside la Praza do Concello, con el tradicional mensaje de "música y palabra". Para las 22.30 horas, en el escenario de la explanada de Ojea, el músico Seso Durán ofrece un concierto relacionado con la memoria histórica.