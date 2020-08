El PP denuncia la falta de limpieza en las playas de Cangas tras los temporales

El PP de Cangas lamenta que mientras en otros concellos anuncia actuaciones para recoger basura acumulada en las playas tras los últimos temporales, en el municipio se siga sin saber nada "Es una vergüenza lo que sucede con este gobierno", afirma el PP. "La parálisis que está sufriendo este municipio no conoce límites . En toda la campaña de verano no se vio la máquina limpia-playas, que debe ser por aquello de ahorrar gasolina". Los populares reclaman un plan de limpieza de estos espacios públicos naturales, que en muchos casos presentan un estado de abandono notorio. "Lo cierto es que ya debería estar hecho, pero no es así".

El principal partido de la oposición municipal anuncia una batería de preguntas para conocer el trabajo de desarrollado durante esta campaña de verano por parte de la Concejalía de Turismo. "Con esto do teletraballo, Cangas cuenta con ediles virtuales que dicen que trabajan desde el salón de casa". El PP va a exigir explicaciones sobre el trabajo realizado en la oficina de turismo.