La Mancomunidad reactivará el turismo con programas de naturaleza, leyendas y 10 experiencias Top Ten

La Mancomunidad de O Morrazo , que abarca Cangsa, Moaña y Bueu, diversifica su actividad y en los poresupuestos para este año 2020, que se aprobarán en la próxima asamblea, se incluye una partida de gasto de casi 30.000 euros para el desarollo de un proyecto de recuperación del tejido turístico que promocione la comarca como geodestino. Para ello, la Mancomunidad destina una subvención de 24.000 euros de la Xunta, a través de Turismo de Galicia, y 6.000 de fondos propios, tal y como señala la presidenta y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos.

En estos momentos la comarca pertenece al geodestino turístico Ría e Terras de Pontevedra con otros 14 concellos y lo que se pretende es trabajar en unión con la Mancomunidad de Pontevdra, que lidera la mayor parte de los concellos del Geodestino Ría e Terras de Pontevedra, y con el apoyo de la Federación de comerciantes (Fecimo) para desarrollar un producto propio de Geodestino Morrazo. Tendría cuatro líneas de actuación: creación de los productos "Morrazo natural"y Morrazo Máxico; Branding de destino y productos turísticos y Top Ten Experiencias do Morrazo.

En el proyecto se persigue fomentar el turismo de naturaleza y cultural y lograr desestacionalizar el turismo, aumentar la calidad y diversificar la oferta.

Para la creación del producto "Morrazo Natural" , con un presupuesto de 6.600 euros, y un plazo de ejecución de tres meses, se confeccionará una catalogación de los recusos turísticos y su clasificación correcta para crear el producto y difundirlo. Se argumenta que la inexistencia de este inventario supone desaprovechar gran cantidad de recursos y su desconocimiento muchas veces lleva implícita una falta de conservación y deterioro. Así que se plantea un trabajo de campo de recogida de datos, la geolocalización de los recursos y un inventario de 150 fichas de los elementos patrimoniales y naturales más destacados. Para este producto se contempla otra partida de 5.900 euros para elaborar, en un plazo de tres meses, un estudio de capacidad de carga de los recursos, ya que el turismo de naturaleza puede suponer una vía de agresión directa al medio natural si no se toman en consideración medidas preventivas, con restricciones de utilización.

La creación del Producto Cultural "Morrazo Máxico" , se plantea con el objetivo de recuperar y conservar los valores tradicionales del patrimonio intangible. Con un presupuesto de 5.800 euros y cuatro meses de ejecución, se proyecta la creación de un producto a través de una narrativa a modo "story telling" para acercar una visión emocional a los visitantes, turistas y población en general. Se incluyen tradiciones orales, escritas y leyendas que no pueden perderse, por lo que se proyecta realizar un inventario de personajes, historias, leyendas y tradiciones, así como editar un folleto promocional en formato digital dirigido al turismo familiar con QR para su difusión en las oficinas de turismo, alojamientos y demás empresas turísticas de la zona.

La promoción turística también incluye crear un Branding o marca, que integre el conjunto de productos del territorio de la Mancomunidad y posibilite su promoción. Se destinan 5.100 euros.

Por último, la acción denominada Top Ten Experiencias do Morrazo, potencia el destino a través de experiencias singulares creadas para su divulgación en todas las épocas del año para atraer a un público cada vez más informado y exigente. Se elaborarán 10 experiencias "To Ten no Morrazo" en formato artículo para web y otros medios de difusión. Serán diez experiencias de Rutas, Dos días por O Morrazo, Morrazo en familia, Solpores y miradores do Morrazo, Sumérgete no Morrazo, De fiesta en fiesta, Leyendas de O Morrazo, Mercados de abastos y productos de proximidad, Cómete O Morrazo y Festivales.