El jaleo de las competencias

No entendemos muy bien la presencia de un circo en Moaña, situado, dice el Concello en zona de Costas. Que si yo no le di permiso, que si lo tiene de Costas. Lo mismo ocurre con el chiringuito de O Hío, ese que está en un castro. Todo el mundo echa balones fuera. Parece que nadie le dio permiso, pero el dueño tiene todos los papeles en regla y recibo de haber pagado religiosamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Que no puede ser que pagues el impueto y después resulta que no te dejan ejercer la actividad por las que estás contribuyendo al erario público.

Chiringuito de Ons. Hubo un funeral este fin de semana en Ons por la muerte o caída en desgracia del único chiringuito que había en Ons y que la Axencia Pola Legalización Urbanística (APLU) se encargó de liquidar. La gente puso flores en el sitido donde antes se levantaba el local.