El PP apoyaría la propuesta, pero pide ampliar el ámbito

En la mencionada modificación puntual de los terrenos, al desarrollar la zona, el Concello se quedaría con un 10% de los terrenos, que correspondería con la cesión que pasaría a manos municipales. De esta forma, el Concello obtendría de forma gratuita los terrenos para la construcción, bien del CIS o de CAR (para el Concello una cosa es distinta de la otra; para el Sergas, no). Cuanto tuvo lugar la primera reunión de portavoces para hablar de esta cuestión, a principios de marzo, el grupo municipal del Partido Popular manifestó que apoyaría la propuesta, aunque en ese momento consideraba que el ámbito de 60.000 metros cuadrados se queda corto, ya que habría que contar con las construcciones. También mencionó que era la mejor solución de urgencia, porque del Plan Xeral de Cangas no había noticias. Los otros grupos políticos (BNG y Avante!) no manifestaron su posición al respecto.

Ahora se está pendiente de que esa reunión entre el regidor local y el jefe del Área Sanitaria de Vigo, que se tuvo que cancelar por culpa del coronavirus, tengan lugar. Porque no solo está pendiente la cesión de terrenos para que la Consellería de Sanidade construya el CIS o el CAR, sino también de los terrenos cedidos en su momento al Sergas por parte del concello para construir en O Hío un centro de salud.