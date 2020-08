Messi, ese fichaje del Alondras

El Alondras se está moviendo para contratar los servicios de Messi. Fuentes del club aseguran que es ese hombre de banda que tanto andaban buscando. Jorge Otero estaría dispuesto a convencerlo para que volviera a sus inicios, cuando el futbolista argentino jugaba pegado a la línea de cal. Esas mismas fuentes aseguran que el dinero para ficharlo no es problema, porque una conocida marca de O Morrazo estaría dispuesta a financiar el fichaje. Se rumorea que se trata de la marca "Marcha Loca", que tiene dinero para eso y más. El presi del Alondras duda del fichaje.

En Vilariño, San Bartolomeu también existe. Es una capilla pequeña y dedicada al mencionado santo, que en otras tierras, como las de Moaña, goza de más fama. Pero eso no quiere decir que no se celebre. El lunes hubo misa, aunque no procesión, por esto de la pandemia