El convenio para sacar a concurso la mejora de Banda do Río fija 38.000 euros en premios

El Concello de Bueu ha convocado para hoy la mesa de seguimiento para la mejora integral del barrio de Banda do Río, en la que presentará el borrador remitido por el Colegio de Arquitectos de Galicia para la convocatoria del concurso de ideas. El Concello atiende así la petición de la Asociación de vecinos que la semana pasada pidió que se convocara la mesa para saber cómo estaban las gestiones de este concurso después de que nada se supiera desde la aprobación de una moción, por unanimidad, en el pleno a principios de año para sacarlo adelante.

En la reunión, que se celebra en el salón de plenos a las 20:00 horas, se va a debatir sobre el borrador de este convenio. Están invitados los portavoces de los grupos políticos de la corporación, así como representantes de la Plataforma Veciñal da Banda do Río y de la Asociación Veciñal del barrio. El concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, ya había manifestado que debido a la pandemia se retrasaron las gestiones con el Colegio de Arquitectos por la paralización de la actividad, pero que ya había mantenido un primer contacto para retomar este proyecto y que se iba a convocar la mesa una vez se recibiera la propuesta del Colegio de Arquitectos.

Con el concurso, tal y como consta en el borrador, se pretende una profunda reflexión sobre la mejor propuesta para la mejora de las condiciones de urbanización del barrio de Banda do Río y así poder contratar posteriormente el Plan director de intervención urbana. El Concello queda obligado a convocar este concurso, que será a nivel de anteproyectos, abierto y de una sola fase, y contemplar una dotación de 38.000 euros en premios, con un primero a la propuesta ganadora, de 20.000 euros; un segundo de 10.000 y un tercero de 5.000, con dos accésit de 2.000 y 1.000 euros, respectivamente.

El jurado estará presidido por el alcalde, Félix Juncal, y como vocales, el arquitecto municipal del Concello, un representante arquitecto designado por el Colegio de Arquitectos de Galicia; un arquitecto a propuesta de los concursantes, dos arquitectos designados por la asociación de vecinos del barrio, un ingeniero designado por Portos de Galicia; un técnico designado por Costas del Estado en Galicia y un arquitecto designado por la Consellería de Cultura de su Dirección Xeral de Patrimonio.. Como secretario actuaría un funcionario del Concello, con voz, pero sin voto.

El concurso no podrá declararse desierto en alguno o todos de sus premios, a no ser que el jurado considere unánimemente que no pueden otorgarse por no haber proyectos que resulten suficientemente satisfactorios.