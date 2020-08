El chiringuito situado encima de un castro tiene licencia de Medioambiente de la Xunta

El chiringuito de playa de que denunció el grupo ecologista Luita Verde por estar situado encima del castro da Igrexiña, ubicado dentro del área de protección integral, dentro de un yacimiento arqueológico de la Edad de Hierro y Romano, en el lugar de Eiras, en la parroquia de O Hío, no tiene permiso del Concello de Cangas, ya que está situado dentro de una propiedad privada y que la competencia es de la Consellería de Medio Ambiente. Es el resultado de la investigación abierta por el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) tras llegar la denuncia de "Luita Verde" al Concello. También asegura que el mencionado quiosco de playa está cerrado desde el año pasado y que no está dentro del área de protección Red Natura. No intervino, de momento, la Dirección Xeral de Patrimonio, ante quien la agrupación ecologista denunció el caso. El Concello de Cangas no tiene, pues, competencias sobre este caso y quien debe actuar es la Consellería de Medio Ambiente, que es la que según consta en los archivos municipales, otorgó la autorización. Hay que recordar que el chiringuito de playa no está abierto. Que toda la temporada estuvo cerrado.

El castro está incluido en el Catálogo Complementario de Monumentos y Conjuntos Históricos Artísticos objeto de de protección de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.