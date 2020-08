Fiestas de barrio para localizar a positivos

Y, mientras, en los distintos barrios de Cangas hay pequeñas fiestas, amenizadas por pequeños grupos, que dan sabor. Por lo menos, de esta forma, el rastreador de contagios tendrá más facilidad para localizar a los contactos más próximos.¡Es lo que hay!

Un hombre para todo. No se puede decir que el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente de Moaña, Odilo Barreiro, no valga para todo. Tanto fríe un huevo como plancha una camisa. Aquí lo tienen, como jurado en la Feira do Mel. Desconocíamos su fuerte inclinación por este producto que le lleva a distinguir variedades. No sabemos si es un juez duro tipo Risto Mejide o más benévolo.