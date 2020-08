González acusa a Abalo de deslealtad y lo conmina a constituir un gobierno con el PP

La gestión de la piscina municipal, igual que hasta hace nada el contrato del ciclo del agua, vuelve a poner al descubierto las diferencias en el seno del bipartito (ACE-PSOE), algunas, por lo que parece, insalvables y que debilitan un gobierno que tiene minoría y al que el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) intenta poner cordura y sosiego, muy al contrario que su compañero Mariano Abalo, que se lanza a cualquier oportunidad. El hecho de que el citado concejal de Facenda del Concello de Cangas celebrara que el PP se abriera a una municipalización del servicio, que también él defiende, tuvo ayer su réplica. El concejal de Deportes, Eugenio González, habla de deslealtad por parte de Mariano Abalo y de invasión de competencias. Recuerda que Mariano Abalo encargó un estudio de la gestión de la piscina sin consultarlo, cuando es competencia de Deportes y que además lo contrató a sus amigos. Eugenio González afirma que él será quien encargue el citado informe, que será el que se presente al gobierno y después al pleno, insiste en que considera la concesión como el mejor método de gestión de la piscina de A Balea y que la municipalización impide la subrogación del personal, porque el famoso plan de ajuste así lo indica. ""Y si como dice él aumentarán los gastos y disminuirán los ingresos por culpa del Covid-19, que el Concello de Cangas gestione directamente es entregarle un muerto más".

Considera Eugenio González que está dispuesto a buscar fórmulas de consenso, pero no consentirá que se inmiscuya Abalo en sus concejalías, algo que en su opinión hace con demasiada ligereza.

El concejal de Deportes asegura que si Mariano Abalo aceptó el órdago que lanzó el grupo municipal del Partido Popular, a lo mejor, lo que tiene que hacer es aliarse con el Partido Popular para cambiar el gobierno, porque al PSOE no le importa estar en la oposición.

Eugenio González recuerda que el PSOE sí es consciente de que firmó un pacto de gobierno y que éste está en minoría. Y que como es consciente de ello apoyó en pleno recientemente el nuevo expediente de rescisión del contrato del agua, aunque eso no iba en su programa electoral, así que no puede argumentar Mariano Abalo que la privatización de la piscina de Cangas formaba parte del programa electoral de ACE y que de no cumplirlo iba se estaría defraudando al electorado.

Deslealtad

Recuerda que Abalo no hizo lo mismo él con la rebaja del módulo de edificabilidad, en un expediente que el propio Mariano Abalo inició y que continuó el socialistas Hugo Fandiño. Asegura que le faltó tiempo para que, una vez desligado de la concejalía de Urbanismo que ostentaba a lo largo del pasado mandato, poner pegas hasta que votó en contra en el pleno, dejando a los demás miembros del gobierno solos.

El concejal socialista Eugenio González manifiesta que hay más ejemplos de esa deslealtad hacia al gobierno bipartito y que su actitud supone también que sus compañeros de partido estén incómodos muchas veces.