Denuncian un botellón de jóvenes sin uso de mascarillas en Banda do Río

Vecinos del barrio de Banda do Río, en Bueu, denuncian la presencia de pandillas de jóvenes haciendo botellón de madrugada en el paseo. Aseguran que en la madrugada del sábado hubo un grupo numeroso de jóvenes, a partir de las 01.30 horas, que se juntaron después del cierre de locales de copa, montando, según éstos, un campamento detrás del astillero de Purro. Añaden que se veían a los jóvenes haciendo caso omiso a las recomendaciones contra la pandemia del covid: "No se utiliza la mascarilla, se fuma sin guardar las distancias, se come, se bebe, y siguen la música por medio de los móviles". Aseguran que el botellón duró hasta las tres de la madrugada.

Critican que se advirtió de esta nueva actividad discotequera a la Policía Local que pasó en coche por la zona haciendo acto de presencia y en ese momento, todos se ponen la mascarilla,. Pero al irse la patrulla volvieron la malas maneras. Añaden que a las 02:30 se volvió a llamar a la Policía y regresó a la zona. A las tres de la madrugada, los adolescentes dejaron el lugar con el resto del botellón. La Policía señala que acudieron pero vieron que eran grupos de 10 pesonas y no se apreció botellón. Añaden que un vecino llegó a denunciar el incumplimiento de cierre de un local, y se comprobó que era falso.