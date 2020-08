El PP denuncia la complicidad del gobierno con la concesionaria del ciclo del agua

El gobierno municipal vuelve a denunciar la complicidad del gobierno de Cangas con la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas. Asegura que el anuncio del concejal de Medio Ambiente, Hugo Fandiño (PSOE), al que llama ya teleconcelleiro, pretende disfrazar la realidad de un problema conocido y recurrente: las roturas de las tuberías en Espíritu Santo. El anuncio del concejal era que a través del plan de inversiones de la UTE se iba a cambiar la rede de saneamiento y abastecimiento de la mencionada carretera. "Lo primero que debemos decir es que es una responsabilidad única y exclusiva del Concello y la concesionaria su reparación, ni antes ni ahora la Diputación, titular de la carretera, no de los servicios, tiene culpa. Por cierto que Rafael Louzán lleva cinco años sin ser presidente de la Diputación de Pontevedra, creo que desde 2015 hay una persona que es concejala de Vigo y durante su mandato se procedió a urbanizar Espíritu Santo a la avenida de Lugo y mismo dejar firmado un convenio de un millón de euros para urbanizar la carretera de O Viso-Igrexario".

Considera que el gobierno aplica su estrategia habitual de balones fuera y culpabiliza a todas las administraciones menos al Concello, que en realidad es el único responsable, según el PP. Afirma este grupo municipal que resulta contradictorio que vaya ejecutar la obra la concesionaria a quien se le pretende rescindir con votos, también del PSOE, su contrato "A ver si hay suerte y al tercer intento el expediente se finaliza". El PP pide que el gobierno facilite la relación de obras, importe y fecha y órgano que las autorizó y cuántas obras realizó la UTE con cargo al contrato.

Piscina municipal

Por otra parte, el grupo municipal del PP de Cangas está totalmente de acuerdo que se proceda con las correspondientes medidas de seguridad a la inmediata apertura de la piscina municipal de "A Balea" ya que así lo reclaman múltiples usuarios de esta instalación municipal. Pero sostiene que no está de acuerdo es que se siga pagando de forma irregular a una empresa que no hace el mantenimiento de las instalaciones y que independientemente del número de usuarios cobra la misma cantidad mensual y además con una resolución del Tribunal Económico Administrativo que declaró ilegal el contrato inicial que era por un año. "No solo lo decimos nosotros, lo dicen los reparos de intervención cada vez que se efectúa un pago de las correspondientes facturas, reparos que, incumpliendo la legislación, son levantados por el alcalde. Consideramos que después de cinco años el gobierno tuvo tiempo de arreglar esta situación".

Para el PP, la fórmula para resolver el conflicto pasar porque se haga una concesión con un tiempo mínimo para que la empresa concesionaria lleve a cabo las obras necesarias para ampliar los vestuarios y dotar al gimnasio del equipamiento necesario.

El grupo municipal del Partido Popular asegura que no está cerrado a ninguna alternativa, incluso la de la municipalización, siempre que exista un proyecto viable económicamente, "pero lo que no estamos dispuestos es que se siga incumpliendo la legalidad y por encima del funcionamiento siga siendo deficiente, por eso es nuestra intención, en el próximo pleno, que se debata sobre este asunto".