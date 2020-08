El mar de fondo y la marea baja impiden atracar en Cíes a un barco con 70 viajeros

El fuerte mar de fondo de ayer por la mañana, a consecuencia de la última borrasca, unido a la marea muy baja impidió atracar a uno de los barcos de Mar de Ons que partió de Vigo a las 11:00 horas con destino a la isla y con 70 pasajeros a bordo. Se trató del barco "Mar Vigo" con capacidad para algo más de 500 viajeros. En esta ocasión no recogió a ningún pasajero en el puerto de Cangas.

Desde la naviera aseguran que el patrón, dado el estado complicado del mar, en la aproximación al muelle, y debido a que las condiciones no eran óptimas para el desembarque, "decidió abortarlo, priorizando la seguridad ante todo".

Desde Mar de Ons aseguran que en todo momento se informó a las personas, que tenían a su disposición la opción de reubicación o la devolución del importe del billete y añade que "los pasajeros lo entendieron perfectamente y la mayoría optó por la reubicación en otro barco" e intentarlo de nuevo por la tarde, con la mejora de la condiciones.

Lo cierto es que el fuerte mar de fondo de ayer provocó escenas de pánico de algunos viajeros ue realizan la travesía desde Ons a Vigo, mucho más larga y por mar abierto.

La incidencia de ayer en Cíes pone de relieve una vez más la reivindicación sobre la mesa de la Xunta por parte de algunas navieras que realizan el transporte de ría de temporada, de no permitir a las islas barcos con tanta capacidad de aforo. Fuentes consultadas señalan que si el 80% de la protección del Parque Nacional de las Illas Atlánticas son los fondos marinos, con este tipo de barcos y con marea baja no se consigue y además queda confirmado que no son capaces de atracar. La propuesta que plantean es la de limitar la autorización a barcos con una capacidad de hasta 250 pasajeros.

Desde Mar de Ons matizan que no tiene por qué ser uno de los causantes del fallido viaje, al contar este con la "misma eslora y misma manga" que uno de los de menores dimensiones. En cambio, uno de los "hándicaps", señalan, es que el pantalán de Cíes no es fijo, sino flotante, lo que obliga a que los barcos tengan que disponer de una potencia de motores suficiente para aproximarse con seguridad en condiciones de mala mar.

En esta petición de algunas navieras también subyace la guerra de pasajeros al Parque Nacional que hay entre ellas, ya que mientras Mar de Ons tiene tres barcos con capacidad de 500 pasajeros, las otras ninguno y el aforo máximo es de 250. mar de Ons puede atracar 16 veces al día y con pocos viajes ya copa el cupo de visitantes a las Cíes.

Este verano se ha notado un incremento de visitantes a la isla de Ons, que las empresas atribuyen a la necesidad de la gente de buscar lugares al aire libre en esta pandemia. Hay llenos en el camping y en las casas. El cupo establece un derecho a los isleños para llevar hasta 800 personas diarias y para el resto hay 1.300 plazas disponibles.